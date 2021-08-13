Новая модель Nissan и Dongfeng: на подмогу непопулярной Звезде придёт молодёжный кроссовер

Свежий паркетник марки Venucia будет доступен с той же полуторалитровой «турбочетверкой», что и старший брат. Привод только передний. На домашний рынок модель выйдет до конца текущего года.

Несколько дней назад Venucia распространила дизайн-скетчи своего нового кросса, а теперь опубликованы полноценные фирменные изображения. Вдобавок компания объявила конкурс на лучшее имя для модели, хотя оно у SUV уже есть – на корме красуется шильдик V-Online, плюс это же название присутствует в адресной строке раздела сайта марки, посвященного новинке. Не исключено, что производитель в поисках сугубо китайского имени.

Venucia V-Online 1 / 4 Venucia V-Online 2 / 4 Venucia V-Online 3 / 4 Venucia V-Online 4 / 4

Напомним, бренд Venucia – это совместный проект Nissan и Dongfeng, он был создан в 2010-м специально для Поднебесной, первые машины вышли на местный рынок два года спустя. Поначалу под маркой выпускали перелицованные «ниссаны», но затем появились оригинальные модели, а в прошлом году в продажу поступил паркетник Star (он же Xing, то есть «звезда» по-китайски) – первенец модульной платформы VSA (Venucia Smart Architecture), разработанной для Venucia с использованием технологий альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Хитом этот кроссовер так и не стал: по данным CarSalesBase, в январе-июне текущего года реализовано лишь 7424 автомобиля, тогда как сопоставимый по размерам Nissan X-Trail за тот же период обрел в Китае свыше 52 000 владельцев (речь о предыдущем поколении, свежий Икс-Трейл там стартовал в конце июля). С V-Online марка рассчитывает привлечь новую аудиторию, ведь он позиционируется как модный SUV для молодежи.



Venucia V-Online

По предварительным данным, в основе нового паркетника также лежит «тележка» VSA. Длина V-Online равна 4562 мм, ширина – 1917 мм, высота – 1617 мм, колесная база – 2700 мм. Таким образом, по габаритам кросс втиснулся между тем же X-Trail и последним европейским Qashqai. Внешне новый кроссовер перекликается со старшим братом Venucia Star, но есть и свои особенности: у V-Online более покатая крыша, фары сделали у́же, как и плашку задних фонарей, а светодиодные ходовые огни, выполненные в виде трех полосок, наоборот, стали больше. Еще паркетник получил крупный спойлер и панорамную крышу.



Venucia V-Online 1 / 3 Venucia V-Online 2 / 3 Venucia V-Online 3 / 3

Салон марка не показала, но мы уже видели его на шпионском фото. Интерьер у Venucia V-Online свой, тут огромное табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и дисплей мультимедийной системы. Под этой панелью расположены дефлекторы обдува и ряд физических клавиш. У Venucia Star – вертикальный планшет, кнопок почти нет, а воздуховоды разместили сверху.



Venucia V-Online 1 / 2 Venucia V-Online 2 / 2

Двигатель один на двоих – бензиновая «турбочетверка» 1.5 (190 л.с., 260 Нм) от китайского предприятия Shenyang Aerospace Mitsubishi. Паркетник Venucia Star еще бывает «мягким» гибридом, но для V-Online 48-вольтовый стартер-генератор пока не заявлен. Любопытно, что старший кросс в 2021 модельном году лишился шестиступенчатой «механики»: Star сегодня доступен только с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Вполне возможно, что две коробки будут лишь у V-Online. Оба паркетника имеют исключительно передний привод.



Старший кроссовер Venucia Star. Длина – 4691 мм, ширина – 1905, высота –1694 мм, расстояние между осями – 2756 мм 1 / 5 Старший кроссовер Venucia Star. Длина – 4691 мм, ширина – 1905, высота –1694 мм, расстояние между осями – 2756 мм 2 / 5 Старший кроссовер Venucia Star. Длина – 4691 мм, ширина – 1905, высота –1694 мм, расстояние между осями – 2756 мм 3 / 5 Старший кроссовер Venucia Star. Длина – 4691 мм, ширина – 1905, высота –1694 мм, расстояние между осями – 2756 мм 4 / 5 Старший кроссовер Venucia Star. Длина – 4691 мм, ширина – 1905, высота –1694 мм, расстояние между осями – 2756 мм 5 / 5

Новый кроссовер Venucia стартует в КНР в этом году. Цены еще не объявлены. За более крупный Venucia Star-2021 сегодня просят минимум 126 600 юаней, что эквивалентно примерно 1 438 000 рублей по актуальному курсу. О планах вывести совместную марку на другие рынки Nissan и Dongfeng пока не сообщали.

