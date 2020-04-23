Кроссовер Nissan и Dongfeng: передний привод и огромный экран (японцы от планшета отказались)

Бренд Venucia – это совместный проект компаний Nissan и Dongfeng, он был основан в 2010-м специально для Китая, а первые машины поступили в продажу два года спустя. Поначалу под этой маркой выпускали перелицованные «ниссаны», затем стали появляться оригинальные модели, одна из них — пятиместный кроссовер Star (он же Xing, то есть «звезда» по-китайски). Новый кросс марка Venucia представила еще минувшей осенью, одновременно пообещав вывести его на рынок в первом квартале 2020-го. Из-за коронавируса COVID-19 сроки сдвинулись, но совсем немного – Star можно приобрести с сегодняшнего дня.

Паркетник стал первой моделью Venucia, в основу которой легла новая модульная платформа VSA (Venucia Smart Architecture), которая, как утверждается, была разработана специально для китайской марки с использованием технологий альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. У «тележки» три версии: VSA-C предназначена для компактов, VSA-L – для средних и крупных машин, а VSA-E – для электрокаров. Очень похоже на платформу CMF (Common Module Family) альянса, не так ли?

Фото: autohome.com.cn 1 / 2 Фото: autohome.com.cn 2 / 2

Venucia Star базируется на VSA-L с многорычажной задней подвеской. По размерам паркетник сопоставим с нашим Nissan X-Trail: длина «китайца» равна 4691 мм, ширина – 1905 мм, высота — 1694 мм, колесная база – 2756 мм (у российского Икс-Трейла 4695/1820/1710 мм, расстояние между осями – 2705 мм). Дорожный просвет Star составляет 192 мм против 210 мм у X-Trail. Внешний облик новинки выполнен по мотивам концепта Venucia The V, показанного весной 2018-го. От шоу-кара паркетник унаследовал силуэт, радиаторную решетку с небольшим V-образным «вырезом» и задние фонари с дополнительными вертикальными секциями снизу. Фары стали шире, но расположенные под ними полоски дневных ходовых огней сохранили. Кстати, уже в «базе» SUV имеет светодиодную оптику. Модели положены 17-, 18- или 19-дюймовые колеса.



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В салоне – виртуальная «приборка» и мультимедийная система с вертикальным тачскрином: в начальных комплектациях оба экрана диагональю 10 дюймов, в дорогих версиях – 12,3 и 15,6 дюйма соответственно. Между тем сам Nissan недавно заявил, что не будет использовать в своих моделях вертикальные планшеты – мол, водитель лучше воспринимает информацию с горизонтально ориентированного дисплея. К продукции Venucia это, как мы видим, не относится.



Топовому кроссу положены: адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, переднее пассажирское кресло с выдвижной подставкой для ног, «мультимедиа» с голосовым управлением (например, можно настроить «климат» или закрыть люк шторкой), автопарковщик.

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В базовой и второй по старшинству комплектациях кроссовер предлагается с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (190 л.с., 260 Нм) от местного предприятия Shenyang Aerospace Mitsubishi. Остальные версии – «мягкогибридные», с тем же турбомотором и 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом. Самый дешевый паркетник имеет шестиступенчатую «механику», у остальных вариантов исполнения – семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Привод – только передний.



Цена Venucia Star лежит в диапазоне от 109 600 до 149 600 юаней, что эквивалентно примерно 1 192 000 – 1 627 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, переднеприводный Nissan X-Trail в Китае стоит 188 800 – 202 800 юаней (2 053 000 – 2 206 000 рублей), а полноприводный «японец» там обойдется в 231 300 – 273 300 юаней (2 516 000 – 2 972 000 рублей).



За пределами Поднебесной марка Venucia не представлена, о планах вывести ее на другие рынки Nissan и Dongfeng пока не сообщали.