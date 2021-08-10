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  • Новый кроссовер Nissan и Dongfeng: свой салон и мотор от старшего брата

Новый кроссовер Nissan и Dongfeng: свой салон и мотор от старшего брата

10.08.2021 151 0 0

Анонсирован новый паркетник марки Venucia, который меньше и дешевле родственной модели Star. Сам производитель пока распространил лишь несколько скетчей, однако характеристики свежего SUV уже давно раскрыты, есть и «живые» фото.

 

Бренд Venucia был основан компаниями Nissan и Dongfeng в 2010-м специально для Китая, первые машины вышли на местный рынок два года спустя. Поначалу под этой маркой выпускали перелицованные «ниссаны», но затем появились оригинальные модели, а в прошлом году в продажу поступил кроссовер Star (он же Xing, то есть «звезда» по-китайски) – первенец модульной платформы VSA (Venucia Smart Architecture), разработанной для Venucia с использованием технологий альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Теперь же к премьере готовится второй SUV на свежей «тележке», который окажется на ступеньку-две ниже паркетника Star/Xing.

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Сама марка пока раскрыла только экстерьер грядущей новинки, да и то опубликованы лишь дизайн-скетчи. Однако еще весной полноценные снимки кросса и его основные характеристики внесли в базу минпрома КНР, вдобавок недавно папарацци удалось заглянуть в салон. Судя по шильдику на корме, паркетник назвали V-Online, то же имя значится и в адресной строке раздела сайта Venucia, посвященного будущей модели.

Внешне новый SUV перекликается с Venucia Star, хотя у младшего есть свои особенности. Так, у V-Online более покатая крыша, фары сделали у́же, как и полоску задних фонарей. Еще кроссовер получил крупный спойлер. Если Star по своим габаритам близок к Nissan X-Trail нового поколения, то второй кросс Venucia втиснулся между, собственно, Икс-Трейлом и последним европейским Qashqai. Длина V-Online равна 4562 мм, ширина – 1917 мм, высота – 1617 мм, колесная база – 2700 мм (размеры Venucia Star: 4691/1905/1694 мм, расстояние между осями – 2756 мм).

Venucia V-Online на фото минпрома КНР
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Venucia V-Online на фото минпрома КНР
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Venucia V-Online на фото минпрома КНР
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Venucia V-Online на фото минпрома КНР
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Салон и вовсе оформили в совершенно ином ключе, внутри он не похож на старшего брата. Главная «фишка» — огромное табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы. Под этой панелью расположены дефлекторы обдува и ряд физических клавиш. У Venucia Star – вертикальный планшет, кнопок почти нет, а воздуховоды разместили сверху.

Двигатель один на двоих – бензиновая «турбочетверка» 1.5 (190 л.с., 260 Нм) от китайского предприятия Shenyang Aerospace Mitsubishi. Кроссовер Venucia Star еще бывает «мягким» гибридом, но для V-Online 48-вольтовый стартер-генератор пока не заявлен. Любопытно, что старший SUV в 2021 модельном году лишился шестиступенчатой «механики»: Star сегодня доступен только с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Не исключено, что две коробки будут лишь у V-Online. Оба паркетника имеют исключительно передний привод.

Салон Venucia V-Online. Фото: autohome.com.cn

Полноценную премьеру новый кроссовер Venucia должен справить в ближайшее время. Кроссовер Star-2021 стоит от 126 600 юаней, что эквивалентно примерно 1 437 000 рублей по актуальному курсу. За пределами Китая совместная марка Nissan и Dongfeng не представлена, о планах вывести ее на другие рынки информации пока нет.

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