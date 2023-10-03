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  • В Казахстане начались продажи обновлённой Hyundai Elantra локальной сборки

В Казахстане начались продажи обновлённой Hyundai Elantra локальной сборки

03.10.2023 173 0 0

В соседней стране рестайлинговая четырехдверка доступна с двумя бензиновыми атмосферниками на выбор. Ни «оспортивленной» версии, ни по-настоящему «злого» варианта на казахстанском рынке нет.

В родной для марки Hyundai Корее премьера обновленного седана состоялась весной, там, напомним, модель носит имя Avante. Недавно посвежевшая четырехдверка – уже непосредственно Elantra – появилась в Китае, Турции, Мексике и странах Ближнего Востока, кроме того, представлена версия для США. Ну а теперь такая модель добралась до Казахстана: объявлено, что автомобиль доступен для покупки в дилерских центрах Алматы и Астаны, а также для предзаказа в регионах. Для казахстанского рынка седан собирают локально.

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Рестайлинг принес Элантре фары более привычной формы (прежде были «бумеранги»), разделенную надвое радиаторную решетку, новые бамперы и диски, вдобавок в задних стойках крыши отныне красуются рельефные вставки. Длина выросла на 60 мм до 4710 мм, колесная база – прежние 2720 мм. В салоне другими стали лишь материалы отделки. Кстати, в Корее у модели еще есть «оспортивленный» вариант N Line и полноценная «злая» N-версия. Такие исполнения будут продавать и других странах, однако Казахстан в список не входит – по крайней мере, пока.

Как и прежде, нашим соседям Hyundai Elantra предложена с бензиновыми атмосферниками 1.6 и 2.0. Первый выдает 128 л.с. и 155 Нм, второй – 149 л.с. и 180 Нм. Базовый двигатель все так же сочетается с классическим шестиступенчатым автоматом, а вот двухлитровому мотору теперь положен вариатор IVT. Седан с 1.6 доступен в четырех комплектациях (Start, Active, Comfort и Style), у Элантры с 2.0 их две (Modern и Luxe). 

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В арсенале самой дешевой Elantra значатся светодиодная оптика, 15-дюймовые диски, датчик света, аналоговые приборы, мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, кондиционер, подогрев передних сидений, фронтальные подушки безопасности, камера заднего вида и круиз-контроль. Версии побогаче имеют 16- или 17-дюймовые колеса, передний и задний парктроники, двухзонный климат-контроль, подогрев руля и задних кресел, обогрев форсунок омывателя лобового стекла, цифровую приборку, мультимедиа с тачскрином диагональю 10,25 дюйма. Топовая четырехдверка – это еще «кожаный» салон, боковые подушки и шторки безопасности, беспроводная зарядка для смартфона, люк в крыше, адаптивный «круиз», системы автоторможения, мониторинга слепых зон и удержания в полосе движения.

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Цена рестайлинговой Hyundai Elantra лежит в диапазоне от 10 990 000 до 14 390 000 тенге, что эквивалентно примерно 2 281 000 – 2 987 000 рублей по текущему курсу. Не исключено, что скоро обновленные седаны казахстанской сборки появятся и в России (до начала всем известных событий четырехдверки для нашего рынка делал калининградский Автотор).

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