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Обновлённая Hyundai Elantra выходит на мировой рынок

28.08.2023 2917 6 0

В плане дизайна предназначенные для других стран четырехдверки ожидаемо повторили версию для Кореи. «Начинка» же варьируется в зависимости от региона.

Первой страной, где появился рестайлинговый седан Hyundai, стала родная Корея: там модель, напомним, зовется Avante, до местных дилеров модернизированные машины добрались еще в марте текущего года. Теперь же, наконец, на рынок выходит непосредственно посвежевшая Elantra: продажи одновременно стартовали в Турции и Китае.

Глобальная обновленная Hyundai Elantra
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Глобальная обновленная Hyundai Elantra
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Глобальная обновленная Hyundai Elantra
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Внешне предназначенные для разных стран четырехдверки в целом копируют друг друга, разве что двухцветная окраска пока заявлена только для «поднебесной» Элантры. Отличия от дореформенной модели – фары более традиционной формы вместо «бумерангов», разделенная надвое новая радиаторная решетка, иные бамперы и диски, плюс в задних стойках крыши теперь красуются рельефные вставки. При этом китайский седан все так же чуть крупнее: его длина равна 4720 мм против 4710 мм у глобальной Элантры (показатели дорестайлинговых четырехдверок – 4680 и 4650 мм соответственно). Колесная база – прежние 2720 мм.

Обновленная Hyundai Elantra для Китая
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Обновленная Hyundai Elantra для Китая
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Обновленная Hyundai Elantra для Китая
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Обновленная Hyundai Elantra для Китая
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Как и на родине марки, китайцам наряду со стандартным седаном доступна «подогретая» версия Hyundai Elantra N Line, ее особенности – более агрессивный обвес, красный декор, черный спойлер на крышке багажника и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы. В других странах исполнение «под спорт» тоже будет, только позже.

Глобальная обновленная Hyundai Elantra
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Глобальная обновленная Hyundai Elantra
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Обновленная Hyundai Elantra для Китая
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Обновленная Hyundai Elantra для Китая
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Обновленная Hyundai Elantra для Китая
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Салон «мировой» Элантры практически не изменился, другими стали лишь материалы отделки. А вот для китайской модели блок управления климатом с кнопками и шайбами – в новинку (у дореформенного седана в КНР был оригинальный сенсорный пульт). Собственная фишка «поднебесного» седана — усеченное рулевое колесо. Независимо от рынка для четырехдверки также предусмотрены виртуальная приборка и мультимедиасистема (каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма), адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения.

Обновленная Hyundai Elantra N Line для Китая
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Обновленная Hyundai Elantra N Line для Китая
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Обновленная Hyundai Elantra N Line для Китая
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Обновленная Hyundai Elantra N Line для Китая
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В Турции седан предложен с бензиновым атмосферником 1.6 (123 л.с.), который сочетается с вариатором. Китайская стандартная Hyundai Elantra оснащается атмосферным мотором 1.5 (115 л.с.) и CVT, а «оспортивленной» версии N Line в Поднебесной положена турбочетверка 1.4 T-GDI (140 л.с.) в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В Корее Hyundai Avante можно купить с тем же 123-сильным движком 1.6 и его газовой версией LPI (120 л.с.), вдобавок там представлен гибрид со 141-сильной установкой на основе мотора 1.6, ну а под капотом Avante N Line установлен турбодвигатель 1.6 T-GDI (204 л.с.). Привод в любом случае только передний.

Туркам рестайлинговая Элантра обойдется минимум в 1 395 000 местных лир (примерно 5 млн рублей по актуальному курсу), в Китае же седан стоит от 99 800 юаней (около 1,3 млн рублей).

Между тем у Avante/Elantra еще есть полноценная «злая» N-версия с 280-сильным 2.0 T-GDI, ее тоже обновили, но пока такой седан доступен только на корейском рынке.

седан авторынок новинки рестайлинг Hyundai Hyundai Elantra

 

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6 комментариев
28.08.2023 12:47
Roman Mangrim

Ну из неё прям веет ориентированностью на китай

28.08.2023 13:13
Валерий

похожа на Hyundai Lafesta которую продают в Китае.

28.08.2023 14:03
Кирилл

Почему в Турции такие ультра дорогие машины ? Это пошлины такие высокие? Или что

1
28.08.2023 15:02
[email protected]

Я тоже маленько прифигел от цены в Турции. Видимо, лира просела на дно очень сильно.

28.08.2023 18:51
Петя Иванов

Турецкие папирусы воют, что на кебаб не хватает и все умрут.

28.08.2023 19:11
dodgeram

экспериментальный режим ценового террора на автомобили им шваба.
примерно как и по всему бывшему совку цены.
ща тебе тут пети ивановы расскажут в подробностях, как ты раб божей, должен ездить на такси или шеринговым автомобиле.
конечно же, на россии как и встарь, террор не только ценовой, а самый что ни есть непосредственный.

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