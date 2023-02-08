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  • Онлайн-альбом с автомаршрутами по России появится в рамках проекта «Путешествуйте вместе с Continental»

Онлайн-альбом с автомаршрутами по России появится в рамках проекта «Путешествуйте вместе с Continental»

08.02.2023 25 0 0
  • Компания завершила всероссийский проект «Путешествуйте вместе с Continental» в январе 2023 года.
  • Около 3,3 тысячи маршрутов пополнили интерактивную карту путешествий.
  • Самые активные участники получили более 50 сертификатов на полный бак (Согласно условиям Положения о конкурсе. Полные условия конкурса см. на сайте) топлива.
  • Охват проекта около 38 миллионов.

Компания Continental готовит к публикации виртуальный альбом с интересными достопримечательностями РФ, а также подготовит подарочную версию атласа в бумажном формате. Объем альбома составит около 100 страниц, в нем появятся яркие фотографии и «народные» маршруты по территории родной страны. Основой для альманаха стала интерактивная карта, которую наполняли объектами участники акции «Путешествуйте вместе с Continental». В рамках проекта, который был организован совместно с коммуникационным агентством полного цикла MARCON, жители России на протяжении трёх месяцев публиковали собственные маршруты в различных регионах, делились историями о достопримечательностях и фотографиями необычных природных локаций. Отметку на карте можно было поставить в специально созданном приложении социальной сети ВКонтакте. В итоге о путешествиях по российским просторам рассказали более 1,2 тысяч человек, на атласе опубликовано более 3,3 тысяч «пинов» с историями. Многие участники оставляли несколько отметок из совершенных поездок. Приложение с интерактивной картой, по данным каталога VK, установило более 20 тысяч человек. Согласно статистике проекта, наиболее активные путешественники проживают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Владимирской, Свердловской областях и республике Татарстан. «Народная» карта туристических автомаршрутов доступна для всех желающих. На данный момент атласа набрал 2 миллиона просмотров. В создании интерактивной карты также приняли участие известные тревел-блогеры и автообозреватели. Охват проекта составил около 38 млн просмотров.

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Одним из этапов всероссийского проекта стал конкурс #Контипутешествие, в рамках которого компания отмечала призами самых активных участников. Для того, чтобы получить полный бак топлива, необходимо было загрузить на карту фото автомобиля во время путешествия с короткой историей о поездке или рассказ о достопримечательностях региона. Победителей определило специальное жюри среди авторов самых интересных историй, наиболее активных участников и конкурсантов, которые успели первыми разместить посты в ходе каждого этапа акции. По итогам конкурса было выбрано 22 победителя.

Дополнительно к основному конкурсу локальные дилерские центры и крупные шинные сервисы организовали локальную поддержку среди подписчиков своих сообществ в социальных сетях. Среди участников в сообществах дилеров дополнительно определено 30 победителей, которые также отмечены призами. 

Компания Continental ставит перед собой задачу активной популяризации внутреннего автомобильного туризма в стране и регулярно поддерживает туристические проекты для автолюбителей. Согласно планам, подобные проекты компания продолжит реализовывать в 2023 году, подписчики сообщества Continental в социальной сети ВКонтакте смогут принять участие в новом интересном конкурсе. О подробностях и сроках проведения будет сообщено позднее на сайте и в социальных сетях компании. 

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Россия путешествия шины и диски

 

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