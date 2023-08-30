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  • Sportec Sub1000: очень лёгкий рестомод на базе классического Porsche 911

Sportec Sub1000: очень лёгкий рестомод на базе классического Porsche 911

30.08.2023 122 0 0

Швейцарская компания Sportec представила пуристский рестомод на базе купе Porsche 911 серии G, что выпускалось в период с 1973 по 1989 год: его снаряженная масса — всего 990 кг, это более чем на 200 кг меньше, чем у стоковой версии модели.

Современные спорткары Porsche весят довольно много: например, снаряженная масса стандартного Porsche 911 GT3 поколения 992 составляет 1418 кг, а самая лёгкий в гамме Porsche 911 S/T весит 1380 кг. Porsche 911 серии G тоже был не самым лёгким автомобилем своего времени: ни одна из заводских версий не весила менее тонны, а купе 3,2-литровым мотором, которое компания Sportec взяла в качестве основы для своего рестомода, в стоке весило 1210 кг, так что швейцарцам пришлось хорошенько постараться, чтобы сбросить с него два центнера, эта задача отражена в назывании проекта — Sub1000, что в переводе на русский означает «менее 1000».

Напомним, что основанная в 1997 году гонщиком и предпринимателем Грегором Буркардом компания Sportec хорошо известна в мире тюнинга, но сегодня это не только тюнинг-ателье, но и гоночная команда, и производитель высококлассных рестомодов. Осенью прошлого года компания Sportec представила мелкосерийное купе Project Ferdinand на базе Porsche 964, а теперь завершила разработку проекта Sub1000 и готовая предложить его всем желающим.

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Для того, чтобы добиться снаряженной массы менее тонны, исходный кузов классического спорткара пришлось сильно порезать и выкинуть из него всё лишнее, в том числе шумоизоляцию, задние сиденья и львиную долю внутренней отделки. Остов кузова, конечно, полностью отреставрирован и усилен. В салоне установлен полукаркас безопасности, большинство наружных панелей изготовлены из углепластика, крылья слегка расширены под модернизированное шасси. Оригинальная светотехника заменена на современную диодную.

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Салон сохранил стиль классического Porsche 911 и в чём-то стал даже более олдскульным из-за лишённого отделки окрашенного металла, многие пластиковые детали заменены на алюминиевые (в том числе подрулевые рычажки). Передняя панель и каркасы кресел изготовлены из углепластика. Уменьшена толщина стёкол, задние боковые окошки изготовлены из поликарбоната. Кондиционера и аудиосистемы нет, на упрощённый блок микроклимата добавлен выключатель массы аккумулятора.

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Исходная оппозитная «шестёрка» комплексно модернизирована: в частности рабочий объём увеличен с 3,2 до 3,4 л, улучшена система охлаждения, установлены облегчённый маховик, новые поршни и шатуны, увеличена предельная частота вращения. Максимальная отдача — 270 л.с. и 340 Нм (в стоке было 231 л.с. и 284 Нм), в будущем Sportec хочет с помощью дополнительных доработок выжать из старого «атмосферника» более 300 л.с. Вся мощность передаётся на задние колёса через 5-ступенчатую МКП и самоблокирующийся дифференциал. Облегчённая система выхлопа с сочным звуком, разумеется, тоже полностью новая. Объём топливного бака — 40 л.

Подвеска полностью обновлена и настроена швейцарским гонщиком Марселем Фесслером: установлены регулируемые амортизаторы MCS 3W с внешними резервуарами, углепластиковые распорки в местах крепления стоек и мощные перфорированные дисковые тормоза Sportec. Современные лёгкие кованные колёса стилизованы под классические.

Sportec не называет цену рестомода Sub1000, а лишь сообщает, что каждый экземпляр будет сугубо индивидуальным, сделанным в сотворчестве с заказчиком. Обычно цена подобных рестомодов исчисляется сотнями тысяч евро или в данном случае сотнями тысяч швейцарских франков.

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