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  • Porsche 911 S/T: юбилейная и самая лёгкая версия в гамме c мотором от GT3 RS

Porsche 911 S/T: юбилейная и самая лёгкая версия в гамме c мотором от GT3 RS

02.08.2023 82 1 0

В этом году Porsche 911 отмечает 60 лет с момента своего дебюта на Франкфуртском автосалоне 1963 года. По такому случаю компания Porsche не могла не придумать какую-нибудь спецверсию — она получила обозначение S/T и будет самой лёгкой среди спорткаров актуального поколения 992.

В семействе Porsche 911 поколения 992 уже есть облегчённая версия Т — она дебютировала осенью прошлого года, но Porsche 911 S/T — это совсем другой, более высокий уровень «диеты»: заявленная снаряженная масса новой версии — всего 1380 кг, тогда как Porsche 911 Т на «механике» весит 1470 кг.

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Porsche 911 S/T предлагает вдобавок куда больше мощности: 4,0-литровый 6-цилиндровый атмосферный «оппозитник» позаимствован у версии 911 GT3 RS, он выдаёт максимальные 525 л.с. и 465 Нм. Коробка передач — только 6-ступенчатая «механика», причём у версии S/T она уникальная, с «укороченными» передаточными числами и облегчённым сцеплением. На двигатель установлен облегчённый на 10,5 кг одномассовый маховик. Первую «сотню» Porsche 911 S/T набирает за 3,7 с, максимальная скорость — 300 км/ч.

Лаконичное оперение кузова Porsche 911 S/T выглядит почти так же, как у Porsche 911 GT3 Touring, но «капот» (в данном случае имеется ввиду крышка переднего багажника), крыша, передние крылья и двери изготовлены из углепластика, а вентиляционная решётка на корме имеет особый дизайн и украшена юбилейным медальоном.

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На снижение веса работают также углепластиковый стабилизатор поперечной устойчивости в задней подвеске, демонтированная система управления задними колёсами, облегчённая система выхлопа, литий-ионный аккумулятор, более тонкие стёкла, уменьшенная шумоизоляция и магниевые колёса с креплением центральной гайкой — 20-дюймовые на передней оси и 21-дюймовые на задней. В салоне нет задних сидений, но есть углепластиковый каркас безопасности, спереди установлены облегчённые углепластиковые ковши с интегральными подголовниками, дверные ручки заменены хлястиками.

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Серо-голубой цвет Shoreblue Metallic, как у машины на заглавной фотографии, разработан специально для версии 911 S/T, равно как и белый керамический цвет для колёсных дисков — это часть ретроспективного пакета Heritage Design Package, предлагаемого за доплату. В пакет также входят порядковый номер (от 0 до 99) на дверях, винтажные эмблемы и особый декор салона.

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Porsche изготовит только 1963 экземпляра 911 S/T, минимальная цена в Германии — 292 187 евро. Для сравнения скажем, что 385-сильный Porsche 911 Т стоит от 132 846 евро, 510-сильный Porsche 911 GT3 Touring — от 193 417 евро, заточенный под трек Porsche 911 GT3 RS — от 248 157 евро. Короче говоря, Porsche 911 S/T — это выбор коллекционера или состоятельного пуриста, любящего путешествовать налегке.

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1 комментарий
02.08.2023 19:56
Andrey Marukhin Last Marsianin

Имея в коллекции больше 300 моделей Порше в масштабе 1/43, хвастаюсь за голову от каждой новой спецверсии - её тоже предстоит купить) Уже ведь есть ГТ3 туринг)

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