Среднестатистический российский водитель: в пробке на Жигулях в мечтах о джипе

Среднестатистический российский водитель: в пробке на Жигулях в мечтах о джипе

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Как выглядит среднестатистический российский водитель? Молодой менеджер в кредитной новой иномарке? Оказывается, до сих пор нет: эксперты «Авито Авто» провели опрос среди 5 000 респондентов по всей России, и составили портрет среднестатического российского водителя. И это семейный работающий 36-летний мужчина с водительским стажем более 10 лет, который ежедневно попадает в пробки на своем вазовском седане возрастом более 10 лет. Даже несмотря на то, что менять машину он старается раз в 5 лет и в будущем, согласно динамике спроса, мечтает пересесть на внедорожник.

Несмотря на то, что первичный рынок после нескольких кризисных лет начинает понемногу укрепляться, и в этом году эксперты АЕБ увеличили годовой прогноз по объему продаж новых машин до уровня в 1,8 миллиона штук, 83% россиян приобрели свой нынешний автомобиль на вторичном рынке. Более того: свыше 30% автопарка составляют машины старше 10 лет. Примерно по 25% составляют машины в возрасте 7-10 и 4-6 лет, 10% – авто от одного до трех лет, и лишь 4% – это новые машины (до 1 года).

01

Распределение среднего возраста автомобиля по среднему возрасту водителей вышло вполне предсказуемым: 42% старых машин возрастом более 10 лет принадлежит молодежи от 18 до 25 лет. Для автовладельцев в возрасте от 26 до 45 лет и старше 45 лет доля таких машин заметно меньше и составляет 36%.

Популярность автомобилей в зависимости от типа кузова также не преподнесла сюрпризов: несмотря на любовь к кроссоверам и внедорожникам, в реальности с большим отрывом лидируют седаны: ни них ездят 40% опрошенных. Второе место – у хэтчбеков (20%), и лишь третье – у внедорожников (19%). В различиях вкусов между мужской и женской аудиторией можно отметить то, что среди женщин хэтчбеки почти так же популярны, как седаны (33% против 35%), а у мужчин первые две строки занимают седаны и внедорожники (42% и 20%).

02

Статистика использования автомобиля показывает, что для подавляющего большинства автомобиль – это транспорт на каждый день: по такому сценарию его используют 84% опрошенных. Еще 11% ездят на автомобиле не каждый день, но садятся за руль 2-3 раза в неделю, а тех, кто делает это еще реже, менее 5%. К слову, среди женщин есть 1% тех, кто после получения прав ни разу не садился за руль.

Самая популярная периодичность смены автомобиля – раз в 4-5 лет: так делают около 25% водителей, причем, судя по среднему возрасту автопарка, это отнюдь не покупка новой машины из салона. Еще 23% меняют машину раз в три года. А вот среди любителей менять машину часто, раз в 1-2 года, гораздо больше мужчин: 21% против 12% женщин. Женщины же в целом более привязаны к своим первым автомобилям: около 25% опрошенных ни разу не меняли машину с момента покупки.

03

Единственным параметром, который сгладил все различия по половому и возрастному признакам, стали пробки на дорогах: в них ежедневно простаивают 38% водителей. Четверть попадает в них два-три раза в неделю, 14% – несколько раз в месяц. А почти четверть из опрошенных счастливчиков почти не стоят в пробках.

Теги: Авто и общество , авторынок россии , российские водители
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