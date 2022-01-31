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  • Стартап Zaiser готовит второй полноприводный мотоцикл. Старт производства — в этом году

Стартап Zaiser готовит второй полноприводный мотоцикл. Старт производства — в этом году

31.01.2022 169 0 0

Молодая компания Zaiser Motors из американского штата Колорадо планирует в течение этого года начать мелкосерийный выпуск двух электрических мотоциклов — Silhouette и Arrow, различающихся ценой, дизайном и запасом хода на одной зарядке. Обе модели снабжены мотор-колёсами и сменной аккумуляторной батареей.

 

О компании Zaiser Motors мы уже рассказывали весной прошлого года, когда она анонсировала свою первую модель — электрический круизёр Electrocycle с двумя мотор-колёсами. Впоследствии Electrocycle был переименован в Silhouette, а вторая модель — более лёгкий и компактный стрит-рейсер — получила имя Arrow.

Стартап Zaiser основали в 2019 году байкеры и предприниматели Энтони Кросс и Крис Шипман после неудачных попыток найти на рынке подходящую модель электромотоцикла — ассортимент на тот момент был скудный, характеристики не впечатляли. Сегодня электромотоциклетные стартапы возникают как грибы после дождя, но Zaiser выделяется среди прочих необычной технической концепцией, а именно мотор-колёсами собственной разработки.

Большие неподрессоренные массы разработчиков не смущают — преимуществ, по их мнению, у такой концепции больше: полный привод позволяет лучше дозировать тягу и в сочетании с умной системой стабилизации сделает мотоцикл очень послушным и безопасным. Отсутствие «лишних» приводов и тяг в свою очередь позволило отвести всё свободное место в раме для батареи — её полной зарядки на модели Silhouette хватит на 300 миль пробега (482 км), на модели Arrow — на 160 миль (257 км).

Zaiser Silhouette

Сами батареи будут сменными, что в теории позволит мотоциклам Zaiser не простаивать у розеток и получать новые батареи по мере износа старых. Кто будет поставщиком батарей, пока неизвестно, — рассматриваются несколько вариантов.

Zaiser Silhouette будет стоить от 25 000 долларов, его снаряженная масса — 277 кг, максимальная скорость — 193 км/ч. Zaiser Arrow намного доступнее — от 8500 долларов, снаряженная масса — 172 кг, максимальная скорость — 161 км/ч. У Silhouette и Zaiser будет примерно 60% общих компонентов, что заметно упростит организацию производства.

Zaiser Arrow

Zaiser Motors хочет выпускать мотоциклы на собственной площадке в Колорадо, при этом большие тиражи не планируются: в этом году будет изготовлено несколько десятков, в следующем — 300 шт. (по 150 шт. каждой модели). К 2028 году ежегодный объём выпуска должен достичь 2400 шт., причём в 2025 году к Silhouette и Zaiser присоединится некая третья модель. Корректировки объёма выпуска в большую или меньшую сторону возможны, но становиться массовым производителем Zaiser точно пока не собирается.

Потенциальным покупателям электромотоциклы Zaiser, судя по всему, нравятся: стартап успешно завершил краудфандинговую кампанию и, как сообщает Forbes, недавно собрал необходимые 100 тысяч долларов для подготовки к производству. Теперь главное — не обмануть ожидания народа. Увы, стартапы делают это регулярно: даже Tesla, которая давно уже вышла из статуса стартапа, методично срывает сроки вывода на рынок обещанных моделей.

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