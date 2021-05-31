Zaiser Electrocycle: полноприводный электрический круизёр с мотор-колёсами

Мотоиндустрия вслед за автоиндустрией медленно, но верно движется в сторону массовой электрификации и на этом пути возникают очень любопытные проекты — например, круизёр Electrocycle от стартапа Zaiser Motors, с полным приводом, съёмной батареей и запасом хода в 300 миль (482 км).

Американский стартап Zaiser Motors из штата Колорадо основали два года назад предприниматели Энтони Кросс и Крис Шипман (оба заядлые байкеры) после неудачной попытки приобрести подходящий электромотоцикл: ассортимент на рынке показался им скудным, характеристики неудовлетворительными, так что Энтони и Крис решили сделать электрический байк сами.

Разработка конструкции и дизайна заняла два года. С тех пор в электрическом сегменте мотоциклетного рынка появилась масса новинок, а фирма Harley-Davidson, главная духовная скрепа американской мотокультуры, в этом месяце заявила о запуске самостоятельного электрического бренда LiveWire. Тем не менее никто пока не предлагает полноприводных мотоциклов с запасом хода на уровне 300 миль — известные «живые» либо анонсированные аналоги обещают максимум 250 миль (400 км) в сочетании с моноприводом.

Полноприводность Zaiser Electrocycle достигается через мотор-колёса собственной разработки. Это означает, что у Electrocycle будут большие неподрессоренные массы, но зато не будет «лишних» приводов и тяг, всё пространство в раме можно отвести под батарею и таким образом обеспечить большой запас хода. Заявленная ёмкость батареи — 17,5 кВт·ч, но в перспективе может быть и больше.



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Батарейный блок выполнен съёмным, причём отстегнуть его можно будет самостоятельно в гараже и прикрепить новый, заранее заряженный, то есть тратить время на простои у розетки необходимости нет. Кроме того, съёмная батарея позволит проводить апгрейд мотоцикла, то есть после нескольких лет эксплуатации можно будет пристегнуть к нему более современную и долгоиграющую АКБ, а старую Zaiser Motors обещает полностью и безопасно утилизировать в соответствии с принципами так называемого устойчивого развития.



Совокупную мощность своего электробайка Zaiser Motors не называет, но сообщает, что до 60 миль/ч (96,56 км/ч) он сможет разогнаться за 3,6 с, а максимальная скорость составит 120 миль/ч (193 км/ч).



Судя по картинкам, Zaiser Electrocycle — это довольно тяжёлый и громоздкий круизёр на двух человек с большой колёсной базой и откровенно узким для своих размеров задним колесом. Будет ли он лёгок в управлении? Zaiser Motors утверждает что будет, причём настолько, что им сможет управлять ваша бабушка. Дело в том, что разработчики обещают некую инновационную систему стабилизации, которая будет контролировать поведение мотоцикла с учётом окружающей остановки — Electrocycle планируется снабдить автомобильной системой искусственного зрения на основе лидаров.

Zaiser Motors планирует запустить свой Electrocycle в серийное производство в конце этого либо в начале следующего года, ради чего сейчас ищет инвесторов и проводит краудфандинговую кампанию. На старте продаж цена составит 25 тысяч долларов, но впоследствии она может быть снижена. В планах стартапа значатся две более доступные модели с базовой ценой в 15 тысяч и менее 10 тысяч долларов.



Становиться массовым производителем Zaiser Motors не планирует: бизнес-план предусматривает выход на годовой объём производства в 2200 мотоциклов к 2028 году, но в зависимости от спроса эти цифры могут быть скорректированы в большую или меньшую сторону.

