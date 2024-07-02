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  • Стартовали продажи нового Mitsubishi Outlander Sport: мы его уже видели

Стартовали продажи нового Mitsubishi Outlander Sport: мы его уже видели

02.07.2024 3649 2 0

Популярное на многих рынках имя присвоили совсем свежему компактному паркетнику японской марки. Начинка же едина для всех стран: на данный момент модель представлена с безальтернативным атмосферником 1.5.

В серийном виде этот кроссовер Mitsubishi дебютировал летом прошлого года в Индонезии, где и налажено его производство. Там модель зовется Xforce, под таким именем она доступна и в других странах Юго-Восточной Азии. А недавно пятидверка начала осваивать другие регионы – и уже с другим названием. Так, в некоторых странах Африки и Латинской Америки паркетник решено продавать как новый Mitsubishi Outlander Sport. Напомним, на многих рынках под именем Outlander Sport продается старый кроссовер, который в России известен как ASX. Но дать популярное название свежей модели было логично, ведь со временем новинка должна окончательно вытеснить из гаммы марки старичка ASX/Outlander Sport (европейский «новый» Mitsubishi ASX в расчет не берем – это клон Renault Captur).

В плане дизайна предназначенные для разных регионов машины в целом повторяют друг друга. Особенности внешности нового Outlander Sport/Xforce – Т-образные головная оптика и задние фонари, «штрихи» на радиаторной решетке и довольно массивные бамперы. Длина модели равна 4390 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2650 мм.

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В салоне – помещенные в один корпус виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы, но первый экран утоплен. Спинка заднего дивана разделена в пропорции 40:20:40. Топовому новому Mitsubishi Outlander Sport еще положены беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга «слепых» зон.

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Двигатель един для всех рынков – это бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 1.5, при этом в зависимости от страны он настроен на 103 или 105 л.с. Мотор сочетается с вариатором, привод только передний.

В Египте, например, новый Mitsubishi Outlander Sport стоит от 1 375 000 местных фунтов (около 2,5 млн рублей по текущему курсу), а в Коста-Рике паркетник в пересчете на наши деньги обойдется минимум в 2,9 млн рублей. Впоследствии география продаж компактного кроссовера будет расширяться, и вполне возможно, что где-то он появится уже как следующий Mitsubishi ASX.

кроссовер авторынок новинки Mitsubishi Mitsubishi Xforce

 

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2 комментария
02.07.2024 13:20
Яшка

С Creta дизайн скомуниздили.

02.07.2024 15:05
Иван Сергеев

По мне так выглядит неплохо. И салон в сравнении в китайщиной получился довольно-таки консерватиным, что несомненно плюс. А Крета уродливее.

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