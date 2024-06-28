Stellantis готовит флагманский кроссовер DS 8: новинка проехалась на камеру

Бренд DS входит в обширный портфель автогиганта Stellantis. Актуальная модельная линейка включает в себя паркетник DS 3 (есть версии с ДВС, с гибридной и полностью «зелёной» техникой), хэтчбек DS 4 (имеются варианты с двигателями внутреннего сгорания и гибридной установкой), кроссовер DS 7 (с дизельной и гибридными модификациями), а также нынешний флагманский седан DS 9 (есть исполнения с ДВС и подзаряжаемые гибриды). В скором будущем модельный ряд пополнится за счёт новинки – DS 8.

На фото: прототип DS 8

На сегодняшний день полностью электрическая «начинка» есть только у DS 3 E-Tense, однако в дальнейшем ситуация изменится. Одной из «зелёных» новинок станет будущий флагман, которому дадут индекс DS 8. Сообщается, что это место он будет занимать временно: до того, как появится преемник актуального DS 9, который не оправдал ожиданий производителя. Так, по данным Jato Dynamics, за прошлый год европейцы купили всего 789 экземпляров (на 33% меньше, чем годом ранее). Для сравнения, DS 3 со спадом на 31% разошёлся тиражом в 9335 единиц за тот же период.



Пока что официальной информации о внешности DS 8 нет. Однако фотошпионы сумели поймать замаскированный прототип новинки в ходе испытаний, которые тот проходил на дорогах общего пользования в южной части Европы. Снимками с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.



Детали экстерьера прототипа на фотографиях спрятаны с помощью плотного слоя маскировочной плёнки. Судя по снимкам, модель окажется купеобразным кроссовером (или кросс-лифтбеком). Будущая новинка получила одноэтажную головную оптику: горизонтально вытянутые фары узкой формы проходят под кромкой капота. Ещё у DS 8, очевидно, будут традиционные наружные зеркала, выдвижные дверные ручки, а на крыше – антенна акулий плавник.



Официальной информации о «начинке» DS 8 на данный момент нет. По сведениям издания, модель получит литий-ионный аккумулятор, полезная ёмкость которого будет равна 86 кВт*ч. Ожидается, что максимальный запас хода составит примерно 700 км (при расчёте по циклу WLTP).По предварительным данным, у «восьмёрки» будут версии как с одним электродвигателем, так и с двухмоторной силовой установкой.



Предполагается, что презентация новинки французского бренда пройдёт до конца текущего года, а до европейских дилеров DS 8 доберётся в первой половине следующего. Стоимость будущего флагмана станет известна позже. Вероятно, ценник окажется выше, чем у «младшего брата» DS 7, который на домашнем рынке, во Франции, сейчас можно купить минимум за 45 750 евро (эквивалентно примерно 4,23 млн рублей по текущему курсу): столько просят за дизельную версию, а гибридный вариант можно купить не менее, чем за 54 950 евро (около 5,08 млн рублей).



В начале этого месяца производитель рассказывал о серийном бронированном кроссовере DS 7 Vauban. Эта модификация создана на основе стандартного plug-in гибридного варианта модели.