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  • Кроссовер DS 3 со сменой поколений вырастет в размерах и будет только электрическим

Кроссовер DS 3 со сменой поколений вырастет в размерах и будет только электрическим

09.01.2024 121 0 0

Младшая модель французской премиальной марки DS в первых двух поколениях так и не стала хитом продаж, но корпорация Stellantis намерена предпринять новую попытку: третье поколение DS 3 выйдет на рынок в 2026 году и будет по-прежнему производиться во Франции.

DS 3 первого поколения дебютировал в 2009 году как молодёжный трёхдверный хэтчбек, его даже официально продавали в России. Во втором поколении, что выпускается с 2018 года, DS 3 превратился с пятидверный субкомпактный кроссовер, но смена форм-фактора и случившийся в 2022 году рестайлинг не привели младшую модель DS к успеху. Статистики продаж по Европе за полный прошлый год у нас пока нет, но есть за первые десять месяцев: по данным JATO Dynamics, продажи DS 3 с января по октябрь 2023 года в Европе составили всего 8343 шт. (-24% по сравнению с АППГ), тогда как бестселлером марки за тот же период стал компактный кроссовер DS 7 с результатом 17 266 проданных экземпляра (+13% по сравнению с АППГ).

Актуальный DS 3
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Актуальный DS 3
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Актуальный DS 3 имеет оригинальный, слегка эксцентричный дизайн и доступен как с «углеводородными», так и с полностью электрической силовой установкой, но на фоне конкурентов он дороговат (в Германии — от 26 640 евро) и расходится плохо, многие потенциальные клиенты пока что воспринимают премиальный статус марки DS притянутым за уши. В Китае марка DS вообще провалилась, несмотря на эксклюзивные для этого рынка модели и щедрые вливания в маркетинг и рекламу.

Актуальный DS 3

Корпорация Stellantis пока официально не анонсировала новый DS 3, но это сделал на днях министр промышленности Франции Роланд Лескюр, которого цитирует газета L’argus. Газета сообщает, что новый DS 3 будет запущен в производство в 2026 года на заводе во французском городе Пуасси (здесь же делают кроссовер второго поколения и соплатформенный Opel Mokka) и что он будет крупнее предшественника (габаритная длина увеличится с 4,1 до 4,3 м). Салон станет более просторным и практичным, при этом дизайн будет более спортивным, чем у кроссовера второго поколения. «Углеводородных» версий в третьем поколении не будет, только электрические.

Актуальный DS 3

Напомним, что в 2021 году корпорация Stellantis объединила марки Alfa Romeo, DS и Lancia в премиальный пул, разработка их новинок ведётся отдельно от новинок массовых брендов Citroen, Fiat, Jeep, Opel и Peugeot, хотя и на общих с ними платформах. Данное обстоятельство отчасти объясняет тот факт, что другие новые модели DS получат итальянскую прописку, но именно новый DS 3 будут по-прежнему собирать во Франции. Дизайн у новых моделей DS будет ещё более изощрённым, чем сейчас, но пока непонятно, приведёт ли это буксующую французскую марку к успеху.

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