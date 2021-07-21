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  • Суд разобрался с тем, может ли потерпевший требовать дополнительную компенсацию с виновника ДТП

Суд разобрался с тем, может ли потерпевший требовать дополнительную компенсацию с виновника ДТП

21.07.2021 520 0 0

Вопросы, связанные с выплатой денег пострадавшей в дорожной аварии стороне, по-прежнему остаются острыми, нередко решать их приходится годами и через суды различных инстанций.

 

Согласно сегодняшним нормам, ОСАГО является обязательным документом для всех водителей: полис страхует гражданскую ответственность водителей, то есть защищает их в случае, если они становятся виновниками ДТП. Тогда денежное возмещение (либо ремонт ТС) пострадавшей стороне производит страховая компания виновника, своё же транспортное средство он чинит за свой счёт (в этом главное отличие от добровольного автострахования каско, которое покрывает оба риска).

Напомним, сейчас лимит выплаты пострадавшей стороне в рамках ОСАГО составляет 400 тыс. рублей (речь о материальном возмещении). При этом в приоритете по-прежнему ремонт транспортного средства за счёт страховой. Если в первом случае учитывается износ повреждённой машины, то во втором сотрудники СТО, осуществляющие ремонт по договору, обязаны использовать только новые детали (хотя необязательно оригинальные).

Теперь стало известно ещё об одном деле, которое пришлось разбирать в судах. Как сообщает «Российская газета», автомобиль некоего собственника получил повреждения в ДТП, которое произошло не по его вине. Эксперты осмотрели машину: согласно их оценке, стоимость восстановительного ремонта без учёта износа составляла 312 тыс. рублей, а если его учитывать – 95 тыс. рублей.

В итоге собственник повреждённого автомобиля решил настоять на том, чтобы страховщик компенсировал ущерб с помощью денежной выплаты, а не в натуральной форме. Компания выплатила автовладельцу 95 тыс. рублей, затем собственник подал в суд на виновника дорожно-транспортного происшествия: он потребовал компенсировать ему оставшуюся часть суммы (то есть 217 тыс. рублей).

Решение суда было отменено апелляционной инстанцией, которая сослалась на то, что истец не вправе требовать возмещения ущерба с причинителя вреда, так как сам выбрал получение страхового возмещения в денежной форме. Однако такой ответ не устроил кассационную инстанцию, где указали на неправильное применение норм материального права. Так что в силе осталось решение суда первой инстанции.

В результате дело дошло до Верховного суда РФ, а он поддержал решение кассационного суда. Судья напомнил о том, что в соответствии с Гражданским кодексом пострадавший имеет право на полное возмещение ущерба от причинителя вреда. Отмечается, что закон об ОСАГО защищает права потерпевших, однако при этом он ограничен пределами, которые установлены этой нормой. В статье 1072 ГК говорится о том, что причинитель вреда обязан возместить разницу между страховой выплатой и фактическим размером ущерба. Верховный судья подчеркнул, что закон об ОСАГО не исключает распространение общих норм Гражданского кодекса на отношения между потерпевшим и причинителем вреда.

Ранее мы сообщали также о том, что суду пришлось разбираться с тем, кто оплачивает ущерб, если виновник ДТП не является владельцем машины. Как оказалось, участвовать в компенсации убытков в таких случаях должны и собственно виновник аварии, и собственник машины.

Россия авто и общество законы ДТП

 

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