Tesla поможет с показателями: Honda не будет платить штраф в Европе

Многие автопроизводители, для которых европейский рынок является одним из приоритетных, уже довольно давно приступили к электрификации модельного ряда. Их «портфели» пополнились гибридами, электрическими версиями существующих моделей и «зелёными» новинками. Дело в том, что в Европе действуют весьма строгие эконормы и стандарты, причём из года в год они становятся всё жёстче.



В соответствии с действующими стандартами, в текущем году у автопроизводителей средний выброс вредных веществ на один километр пути (включая все проданные машины каждой марки) должен быть не выше 95 граммов. Если применить эту планку к автомобилям с бензиновыми двигателями, то их средний расход топлива должен быть не выше 4,1 литра на 100 км; если к моделям с дизельными моторами – 3,6 литра на «сотню» километров.

Удержаться в пределах указанной отметки получается не у всех. Если в линейке нет машин с нулевыми выбросами CO2 (или они есть, но продаются «вяло» по сравнению с автомобилями с традиционными ДВС), то добиться низкого результата получится вряд ли. Так, к примеру, вышло с Хондой. В общей сложности с января по сентябрь 2020 года дилеры бренда продали в Старом Свете 60 052 автомобиля, из них на единственный электрокар марки в Европе – Honda е – пришёлся всего 1571 экземпляр.



На фото: Honda e

Стоит отметить, что продажи «зелёного» компакта стартовали на старосветском рынке только в апреле, так что этот результат модель набрала за шесть, а не за девять месяцев. Причём время выхода новинки выпало на весну, то есть на пик пандемии коронавируса в регионе (в это время продажи снизились у большинства брендов). Сейчас показатели постепенно растут, к примеру, в сентябре модель разошлась тиражом в 684 экземпляра.

Как сообщает Bloomberg, чтобы не платить штраф за превышение указанной отметки в 95 граммов на километр пути, Honda договорилась с американской компанией Tesla об объединении результатов продаж в Европе. Так как Тесла торгует только электромобилями, для неё установленный лимит не является проблемой вне зависимости от количества реализованных машин (с января по сентябрь 2020-го дилеры бренда продали 64 590 машин).



На фото: Tesla Model 3

Конечно, Tesla согласилась на объединение результатов продаж в Европе «не по доброте душевной»: Honda за это заплатит, правда, сумма не разглашается. Кстати, японская компания стала не единственной, кто решился на такой шаг: этой возможностью ранее воспользовался концерн Fiat Chrysler Automobiles. По неподтверждённой информации, FCA взамен финансируют строительство гигафабрики Tesla неподалёку от Берлина.

Есть и другие производители, которые предпочли объединить свои результаты продаж на старосветском рынке, дабы не платить штраф. К примеру, шведский бренд Volvo и его суббренд Polestar заключили похожее соглашение с американским Ford, а Toyota разрешила «присоединиться» японской марке Mazda. Кстати, Renault с весьма высокими продажами Zoe (63 350 шт. за январь-сентябрь 2020-го) ранее также объявила о возможности взять кого-нибудь «под крыло», но пока что никто из автопроизводителей не откликнулся на предложение.

