ТОП-10 мировых автопроизводителей: Volkswagen уходит в отрыв

Группа Volkswagen не только сохраняет лидерство, но и увеличивает отрыв от ближайших преследователей – 939 352 проданных автомобиля в мае и 4 576 455 единиц за январь-май текущего года. Кстати, по динамике роста продаж Volkswagen (6,7%) обошла только Suzuki, у которой этот показатель равен 10,7%.
На втором месте разместился альянс Renault-Nissan, которому удалось в мае реализовать 864 279 машин, тогда как объем продаж в 2018 году достиг 4 258 343 единицы. Замыкает тройку Toyota Group – 836 544 штуки в мае и 4 054 858 экземпляров в январе-мае.
ТОП-10 мировых автопроизводителей по результатам продаж за январь-май 2018 года:
|Место
|Производитель
|Продажи за январь-май 2018 года (штук)
|Продажи за май 2018 года (штук)
|Разница с январем-маем 2017 года
|Разница с маем 2017 года
|1
|Volkswagen Group
|4 576 455
|939 352
|6,7%
|5,8%
|2
|Renault-Nissan
|4 258 343
|864 279
|4,1%
|3,8%
|3
|Toyota Group
|4 054 858
|836 544
|2,2%
|3,5%
|4
|General Motors
|3 587 860
|716 983
|2,9%
|3,6%
|5
|Hyundai-Kia
|3 041 139
|643 825
|6,6%
|10,1%
|6
|Ford Group
|2 454 833
|519 947
|-6,0%
|-6,7%
|7
|FCA
|2 068 521
|467 430
|-0,5%
|0,8%
|8
|Honda Motor
|1 952 963
|415 677
|-1,2%
|-0,7%
|9
|PSA
|1 882 207
|380 005
|3,4%
|2,4%
|10
|Suzuki
|1 231 808
|258 732
|10,7%
|17,5%
В пятерку также вошел американский концерн General Motors (716 893 и 3 587 860 автомобилей) и Hyundai-Kia, постепенно настигающая американского производителя с ростом продаж в мае на 10,1% — до 643 825 штук и 6,6% в 2018 году – до 3 041 139 единиц.
Отрицательную динамику в мае в рейтинге ТОП-10 продемонстрировали только группа Ford (-6,7%) и Honda Motor (-0,7%). Они же и по итогам продаж за январь-май 2018 года – падение составляет 6,0% и 1,2%, соответственно, а также концерн FCA (-0,5%).
В плане роста лидером стала японская Suzuki, которая реализовала в мае на 17,5% больше машин, чем годом ранее, а за пять месяцев на 10,7%.
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