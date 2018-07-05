ТОП-10 мировых автопроизводителей: Volkswagen уходит в отрыв

Подведены итоги продажи новых легковых автомобилей на глобальном рынке за пять месяцев 2018 года.

Группа Volkswagen не только сохраняет лидерство, но и увеличивает отрыв от ближайших преследователей – 939 352 проданных автомобиля в мае и 4 576 455 единиц за январь-май текущего года. Кстати, по динамике роста продаж Volkswagen (6,7%) обошла только Suzuki, у которой этот показатель равен 10,7%.

На втором месте разместился альянс Renault-Nissan, которому удалось в мае реализовать 864 279 машин, тогда как объем продаж в 2018 году достиг 4 258 343 единицы. Замыкает тройку Toyota Group – 836 544 штуки в мае и 4 054 858 экземпляров в январе-мае.

ТОП-10 мировых автопроизводителей по результатам продаж за январь-май 2018 года:

Место Производитель Продажи за январь-май 2018 года (штук) Продажи за май 2018 года (штук) Разница с январем-маем 2017 года Разница с маем 2017 года 1 Volkswagen Group 4 576 455 939 352 6,7% 5,8% 2 Renault-Nissan 4 258 343 864 279 4,1% 3,8% 3 Toyota Group 4 054 858 836 544 2,2% 3,5% 4 General Motors 3 587 860 716 983 2,9% 3,6% 5 Hyundai-Kia 3 041 139 643 825 6,6% 10,1% 6 Ford Group 2 454 833 519 947 -6,0% -6,7% 7 FCA 2 068 521 467 430 -0,5% 0,8% 8 Honda Motor 1 952 963 415 677 -1,2% -0,7% 9 PSA 1 882 207 380 005 3,4% 2,4% 10 Suzuki 1 231 808 258 732 10,7% 17,5%

В пятерку также вошел американский концерн General Motors (716 893 и 3 587 860 автомобилей) и Hyundai-Kia, постепенно настигающая американского производителя с ростом продаж в мае на 10,1% — до 643 825 штук и 6,6% в 2018 году – до 3 041 139 единиц.

Отрицательную динамику в мае в рейтинге ТОП-10 продемонстрировали только группа Ford (-6,7%) и Honda Motor (-0,7%). Они же и по итогам продаж за январь-май 2018 года – падение составляет 6,0% и 1,2%, соответственно, а также концерн FCA (-0,5%).

В плане роста лидером стала японская Suzuki, которая реализовала в мае на 17,5% больше машин, чем годом ранее, а за пять месяцев на 10,7%.

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