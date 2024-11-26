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Toyota Camry – самый популярный японский автомобиль с пробегом

26.11.2024 132 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику спроса, предложения и цен на автомобили с пробегом японских марок в период с января по октябрь 2024 года. Оказалось, что доля таких машин в общем спросе на авто с пробегом составила 18,4%, а в предложении – 20%. Средняя цена1 «японца» составила 1 500 000 рублей.   

По данным Авито Авто, лидером по спросу среди японских марок стала Toyota: ее доля составила 35,7%. На втором месте – Nissan с 18,4%, а на третьем – Mitsubishi с 12,5%. Также в пятерку вошли Mazda и Honda, чьи доли составили 11% и 9,4% соответственно. По количеству объявлений также лидируют эти бренды, а суммарно предложение по «японцам» выросло на 5,1% за период с января по октябрь.

На первом месте по спросу среди моделей оказалась Toyota Camry, на долю которой пришлось 9,2% от запросов. На втором месте – еще одна модель этого бренда Toyota Corolla, получившая 4,5%. Третью строку занял Mitsubishi Lancer с 4%, а четвертую – Toyota RAV4 с 3,9%. Замыкает топ-5 лидеров Mazda 3, доля которой составила 2,9%.

По количеству объявлений лидирует Toyota Camry: она получила долю в 6,5% от предложения. На втором месте – Toyota Corolla (3,9%), а на третьем – Mitsubishi Lancer (3,7%). Лидером по динамике предложения стала Mazda 3: прирост составил 12,6% за период с января по октябрь.

Toyota уже более 10 лет во всем мире является лидером по продажам, поэтому неудивительно, что и в России в десятке самых востребованных японских авто с пробегом 5 строк заняли машины этой марки. Toyota Camry удовлетворяет запрос потребителя на соотношение цены, экономичности обслуживания, надежности. На данный момент предложение по этой модели достаточно велико – на платформе можно найти более 11 тысяч вариантов, поэтому при выборе автомобиля мы предлагаем обращать внимание в первую очередь на проверенных продавцов, чьи объявления отмечены специальными бейджами – «продажа от собственника» или «надежный партнер», если авто продает «дилер».
Андрей Ковалев
директор направления «Автомобили» в Авито

Топ-10 японских авто с пробегом по доле в спросе, январь-октябрь 2024 г., Россия, Авито Авто

МаркаМодельДоля в спросе
ToyotaCamry9,2%
ToyotaCorolla4,5%
MitsubishiLancer4%
ToyotaRAV43,9%
Mazda32,9%
Mazda62,8%
ToyotaLand Cruiser2,6%
ToyotaLand Cruiser Prado2%
NissanQashqai2%
MitsubishiOutlander2%

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

Япония авторынок авто с пробегом
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