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  • Toyota может выпустить дешёвый компактный пикап Hilux Champ по мотивам концепта IMV 0

Toyota может выпустить дешёвый компактный пикап Hilux Champ по мотивам концепта IMV 0

03.11.2023 19 0 0

Предполагается, что такая новинка японской марки будет адресована рынкам стран АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии).

Toyota впервые представила концепт IMV 0 в декабре прошлого года в ходе празднования шестидесятилетия таиландского подразделения японской компании. Позже, летом текущего года, грузовичок показали на автосалоне в Индонезии. А совсем недавно, в конце прошлого месяца, пикап стал одним из экспонатов выставки Japan Mobility. Позже по мотивам шоу-кара создадут серийную модель.

Концепт Toyota IMV 0

Название концептуального грузовичка расшифровывается как Innovative International Multi-purpose Vehicle 0 (Zero). Как Kolesa.ru сообщал ранее, предполагалось, что на его основе будет создана недорогой коммерческий автомобиль для развивающихся рынков. Известно, что в основе Toyota IMV 0 лежит стальная рама, задняя подвеска – зависимая рессорная. При этом экстерьер оформлен в стиле классических внедорожников бренда, сюда можно включить и недавно обновлённый Land Cruiser 70.

Ранее стало известно, что серийная версия на базе концепта IMV 0 появится в следующем году. Изначально Toyota намерена наладить производство новинки в Таиланде, а позже она появится на заводах и в других странах, где востребованы доступные по цене «рабочие лошадки». Модель оснастят дизельными, бензиновыми, газовыми двигателями, а также гибридными и полностью электрическими силовыми установками («начинка» будет варьироваться в зависимости от рынка).

Первыми подробностями о будущем серийном грузовичке, в основу которого ляжет шоу-кар IMV 0, поделились в Autocar India. По данным издания, компактному пикапу могут дать имя Toyota Hilux Champ. Ожидается, что продажи новинки японской марки на рынках стран АСЕАН начнутся в 2025 году. Не исключено, что модель появится и в Индии.

У концептуального пикапа с однорядной кабиной длина равна 5300 мм, ширина – 1785 мм, высота – 1740 мм, а расстояние между осями составляет 3085 мм. Вероятно, у серийной версии будут схожие габариты. Ранее в Индии замаскированный прототип модели ловили на дорогах во время тестов, судя по тем снимкам, экстерьер товарного грузовичка будет мало отличаться от внешности шоу-кара.

По информации индийского издания, у базовой версии Toyota Hilux Champ будет задний привод, а варианты подороже могут получить полноприводную систему. Ожидается, что у серийной модели будут дизельные версии и варианты с гибридной установкой на основе бензинового мотора. Электроверсию на рынках стран АСЕАН не ждут.

Напомним, в рамках Japan Mobility Show японская компания представила ещё один концептуальный грузовик – Toyota EPU. Предполагается, что на его основе производитель мог бы создать конкурента Ford Maverick. У этого шоу-кара кузов монокок, а также полностью электрическая техника, подробности о которой в компании так и не раскрыли.

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