Трасса М-12: на участке в сторону Екатеринбурга в этом году уложат первый асфальтобетон

В РФ продолжается строительство новой платной трассы М-12, которая получила название «Восток». Изначально она должна была проходить от Москвы через Нижний Новгород до Казани. Скоростная магистраль станет дублёром федеральной дороги М-7 «Волга», которая проходит от Москвы через Казань до Уфы. Отметим, сейчас для движения уже открыто несколько участков М-12: от ЦКАД до автодороги А-108, от М-7 до Р-132 «Золотое кольцо», а также от М-7 до южного обхода Владимира.

Ранее стало известно о том, что платную автодорогу М-12 решено продлить за пределы Казани. Так, магистраль, в частности, дойдёт до Екатеринбурга. Одним из участков этого маршрута станет новая скоростная дорога «Дюртюли – Ачит», которая пройдёт по территории Республики Башкортостан, Пермскому краю и Свердловской области. По плану, объект должен быть сдан в эксплуатацию в конце 2024 года.



Совокупная протяжённость новой скоростной трассы составит 275 км. На первый этап, который проходит по территории Башкортостана, приходится 140 км. Сейчас подрядчики продолжают здесь заготовку инертных материалов и железобетонных конструкций. В планах до весеннего паводка успеть возвести притрассовые дороги и временные мосты, забить сваи на искусственных сооружениях основного хода будущей дороги.

Протяжённость второго этапа строительства составляет 92 км, дорога пролегает по территории Пермского края. Здесь продолжаются работы по устройству основного хода трассы, временных дорог и строительных городков, а также заготовка строительных материалов. Подрядчики уже завершили устройство временных мостов на реках Атер и Емашка.



Третий этап приходится на Свердловскую область, а его протяженность равна 43 км. Здесь на сегодняшний день продолжаются работы по устройству выемок и насыпей земляного полотна.

В целом на новой скоростной трассе в 2023 году госкомпания «Автодор» собирается начать работы на всех искусственных сооружениях: речь идёт о семи путепроводах и пяти мостах, в том числе о переходе через реку Большая Сарана (его длина составит 540 метров, а высота опор – 57 метров). Также в текущем году должен быть произведён монтаж водопропускных труб, устройство дорожной одежды на 26 км трассы, укладка первого асфальтобетона.



Напомним, пока не построенную трассу М-12 планируется продлить не только до Екатеринбурга, но и в дальнейшем до Тюмени. В целом протяжённость пути между столицами РФ и Татарстана составит 811 км. По подсчётам «Автодора», время в пути от Москвы до Казани по новой скоростной автодороге сократится с 12 до 6,5 часа. За проезд по указанному маршруту владельцам «легковушек» придётся заплатить около 3 тыс. рублей.