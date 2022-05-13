Трёхрядный кроссовер Audi Q6, брат Терамонта: официальные фото салона

Вообще, дизайн кроссовера Audi Q6 уже давно не секрет: в марте его фото и основные характеристики слил китайский минпром, шпионские же снимки появились еще раньше. Но сама марка продолжает дозировано раскрывать информацию о грядущем SUV. Так, первые тизеры были опубликованы в апреле, а теперь Audi поделилась еще одной фирменной картинкой кормы и полноценными изображениями салона. Как несложно догадаться, Q6 пока заявлен только для Поднебесной, кросс будут производить локально на мощностях СП SAIC Volkswagen.

Audi Q6 на фото минпрома КНР 1 / 2 Audi Q6 на фото минпрома КНР 2 / 2

Напомним, ближайшим родственником нового паркетника Audi является знакомый и россиянам Volkswagen Teramont. То есть в основе премиального SUV лежит «тележка» MQB Evo с поперечно расположенным двигателем и основным передним приводом. Длина Audi Q6 равна 5099 мм, что на 47 мм больше, чем у китайского Терамонта, ширина – 2014 мм (+25 мм по сравнению с кроссовером VW), высота – 1784 мм (+11 мм). Колесная база у машин совпадает – 2980 мм. Для сравнения, размеры глобального Audi Q7: 5063/1970/1741 мм. А вот расстояние между осями у «ку-седьмого» все же больше – 2995 мм.



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Как и многие другие модели премиум-бренда, кроссовер имеет три дисплея: это цифровая «приборка», тачскрин мультимедийной системы и сенсорный же экран, отвечающий за управление «климатом». На картинках запечатлен шестиместный Audi Q6, с двумя раздельными креслами во втором ряду, у которых есть обогрев, вентиляция и функция массажа. Сиденья обиты светлой перфорированной кожей с ромбовидной прострочкой. При этом объявлено, что у модели также будет семиместный вариант.



Что же касается внешности, то Q6 получил двухэтажную головную оптику (у дорогих версий матричные фары), задние фонари сделали в виде единой плашки. Кроме того, клиентам предложат версию «под спорт», ее «фишки» — «игреки» на крупной радиаторной решетке (у стандартного кросса двойные вертикальные «штрихи») и темный декор вместо хрома.

В Audi подтвердили, что кроссовер будет доступен с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор – это «четверка» 2.0 серии EA888 и некий двигатель 2.5. Их мощность пока не названа. В документах китайского сертификационного органа было указано, что у двухлитрового турбомотора два варианта – на 231 или 265 л.с. (на местном Терамонте такой движок выдает 186 или 220 л.с.). Ну а второй двигатель – это, очевидно, EA390 V6 2.5 от китайского же VW Teramont, на нем он выдает 299 л.с. Для Q6 предусмотрен полный привод.



Прежде считалось, что презентацию трехрядного кроссовера Audi проведут 6 июня, в свежем релизе срок указан более обтекаемо – нынешнее лето.