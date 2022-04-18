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  • Родственный Терамонту кроссовер Audi Q6: официальные изображения

Родственный Терамонту кроссовер Audi Q6: официальные изображения

18.04.2022 347 0 0

Для большого премиального паркетника подтверждена бензиновая двухлитровая «турбочетверка» серии EA888. Модель предложат с шести- или семиместным салоном.

 

Мы видели кроссовер Audi Q6 еще в марте, причем без какого-либо камуфляжа, но то были снимки китайского минпрома. Теперь же марка анонсировала новый SUV официально: тизеры продемонстрировали в рамках специального онлайн-мероприятия. Как несложно догадаться, модель пока заявлена только для Поднебесной, ее будут производить локально на мощностях СП SAIC Volkswagen.

Считается, что ближайшим родственником Audi Q6 является знакомый и россиянам Volkswagen Teramont. То есть в основе премиального SUV лежит «тележка» MQB Evo с поперечно расположенным двигателем и основным передним приводом. Длина Q6 равна 5099 мм, что на 47 мм больше, чем у китайского Терамонта, ширина – 2014 мм (+25 мм по сравнению с кроссовером VW), высота – 1784 мм (+11 мм). Колесная база у машин совпадает – 2980 мм. Ну и для сравнения, размеры глобального Audi Q7: 5063/1970/1741 мм. А вот расстояние между осями у «ку-седьмого» все же больше – 2995 мм.

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Audi Q6 имеет двухэтажную головную оптику, а задние фонари сделали в виде единой плашки. У модели также имеется версия «под спорт» (она-то и запечатлена на тизерах), ее «фишки» — «игреки» на крупной радиаторной решетке (у стандартного кросса двойные вертикальные «штрихи») и темный декор вместо хромированного.

Салон марка не раскрыла (фрагмент кожаной обивки – не в счет), но благодаря вездесущим шпионам мы уже знаем, как выглядит интерьер: его оформили в стиле других актуальных моделей Audi – кроссоверу достались три экрана («приборка», тачскрин мультимедиа и сенсорный же дисплей, на который вывели управление «климатом»). Audi Q6 предложат в шести- или семиместном исполнении.

Audi Q6 на фото китайского минпрома
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Audi Q6 на фото китайского минпрома
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Audi Q6 на фото китайского минпрома
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В Audi подтвердили, что новый SUV получил бензиновую «турбочетверку» 2.0 TFSI серии EA888, правда, мощность официально пока не объявлена. В документах китайского сертификационного органа было указано, что у мотора два варианта – на 231 или 265 л.с. (на местном Терамонте мотор EA888 2.0 TSI выдает 186 или 220 л.с.). Разумеется, есть полный привод. «Поднебесные» СМИ также прочат новинке бензиновый турбомотор EA390 V6 2.5 от локального VW Teramont (на кроссовере Volkswagen он выдает 299 л.с.).

Полноценную премьеру Audi Q6 справит 6 июня текущего года.

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