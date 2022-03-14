Кроссовер Audi Q6 раскрылся досрочно: родня Volkswagen Teramont, крупнее, чем Q7

Трехрядный премиальный SUV пока адресован только Китаю. По предварительным данным, там новинку предложат с двумя моторами на выбор.

Крупный замаскированный кросс Audi уже не раз попадался в Поднебесной во время испытаний, а теперь в базе местного минпрома появились фотографии серийной машины, вдобавок раскрыты основные характеристики. Модель поступит в продажу как Q6, хотя по своим габаритам она превосходит кроссовер Audi со старшим индексом – Q7.

Китайские профильные медиа считают, что ближайшим родственником новинки является знакомый и россиянам Volkswagen Teramont. То есть в основе Q6 лежит «тележка» MQB Evo с поперечно расположенным двигателем и основным передним приводом. Длина «ку-шестого» равна 5099 мм, что на 47 мм больше, чем у локального Терамонта (он, к слову, пережил альтернативный рестайлинг), ширина – 2014 мм (+25 мм по сравнению с кроссовером VW), высота – 1784 мм (+11 мм). Колесная база у Q6 и «поднебесного» Teramont совпадает – 2980 мм. Ну и для сравнения, размеры глобального Audi Q7: 5063/1970/1741 мм. А вот расстояние между осями у «ку-седьмого» все же больше – 2995 мм.



Audi Q6 предложат в двух версиях – стандартной и «под спорт». «Фишки» последней – «игреки» на радиаторной решетке вместо двойных вертикальных «штрихов» и темный наружный декор вместо хромированного. О том, каким получился интерьер, мы знаем благодаря вездесущим шпионам: его оформили в стиле других нынешних моделей Audi, то есть у кросса имеются три экрана («приборка», тачскрин мультимедиа и сенсорный же дисплей, на который вывели управление «климатом»). Новый SUV будет доступен с шести- или семиместным салоном.



В документах сертификационного органа двигатель пока один – бензиновая «турбочетверка» 2.0 TFSI серии EA888 мощностью 231 или 265 л.с. (на местном Терамонте мотор EA888 2.0 TSI выдает 186 или 220 л.с.). При этом китайцы также прочат Audi Q6 бензиновый турбомотор EA390 V6 2.5 мощностью 299 л.с. (такой двигатель есть и у VW Teramont).



Производство нового кроссовера Audi наладят в Поднебесной на заводе SAIC Volkswagen (это СП выпускает и Teramont). Премьера пройдет уже в этом году. На данный момент нет информации о планах Ауди продавать Q6 за пределами китайского рынка.

