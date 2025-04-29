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  • У кроссовера GAC GS3, который продают и в России, появилась новая версия с другим дизайном

У кроссовера GAC GS3, который продают и в России, появилась новая версия с другим дизайном

29.04.2025 181 0 0

Концерн GAC вывел на домашний рынок новое исполнение компактного паркетника GS3. От прочих комплектаций эта версия отличилась оформлением передней части.

До России эффектный кроссовер GAC GS3 актуального, второго поколения добрался в середине прошлого года (предшественник у нас не был представлен). А вот в Китае эта пятидверка длиной 4,4 метра стартовала в 2023-м. Там, напомним, модель продают под брендом Trumpchi. На домашнем рынке очереди за паркетником не выстраиваются, но и провальным его не назовешь – в этом году он продемонстрировал значительный «плюс». Согласно статистике BestSellingCarsBlog, с января по март 2025-го, в КНР реализовано 18 047 экземпляров Trumpchi GS3, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Так вот теперь концерн GAC решил встряхнуть спрос на родине за счет появления новой версии. Отметим, это не рестайлинг, а дополнение.

Слева — исходный GAC GS3, кроссовер с таким дизайном представлен и в России. Справа — новая версия для Китая

Новое исполнение GS3 отличилось оформлением передней части. Такому кроссоверу досталась другая радиаторная решетка – с горизонтальными «штрихами» вместо вертикальных плашек. Горизонтальные полоски появились и в нижней решетке. Вот, собственно, и все обновки. При этом с китайского рынка убрали «оспортивленную» версию R-Style, хотя в других странах, включая Россию, эта модификация еще присутствует.

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Как и прежде, в КНР самый дешевый Trumpchi GS3 имеет 17-дюймовые колеса, обычные ручки дверей, тканевую обивку, аналоговую приборку, мультимедиа с экраном диагональю 10,25 дюйма, пару подушек безопасности и круиз-контроль. Богатые версии – это 18-дюймовые диски, панорамный люк, кожаный салон, виртуальная приборка (7 дюймов), мультимедиа с тачскрином на 12,3 дюйма, подогрев передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, боковые подушки и шторки безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и слежения за разметкой.

Технику менять не стали. GAC Trumpchi GS3 предложен с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5, которая выдает 177 л.с. и 270 Нм (в РФ – 170 л.с. и 250 Нм). Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

В Китае паркетник сейчас стоит 85 800 – 108 800 юаней, что эквивалентно примерно 960 000 – 1 218 000 рублей по текущему курсу. В России GAC GS3 без учета акций обойдется в 2 449 000 – 2 849 000 рублей. Производитель пока не сообщил, появится ли версия с новой решеткой за пределами КНР.

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