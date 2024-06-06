Компания GAC Motors решилась официально выйти на российский рынок еще в 2019-м, предварив это решение эффектным дебютом на МИМС-2018. Но в течение нескольких лет модельная линейка состояла из единственного среднеразмерного кроссовера GS8. И даже на момент смены поколений и выхода на наш рынок нового GS8 (это произошло в середине лета прошлого года) модель пребывала в гордом одиночестве. А ведь в рейтинге китайских автопроизводителей GAC занимает пятое место по общему объему производства: в прошлом году компания выпустила около 2,5 миллиона машин, из которых около полумиллиона ушли на экспорт.

Но в этом году российский модельный ряд наконец начал расширяться: весной российскую линейку пополнил минивэн M8, а за ним последовал и компактный городской кроссовер GS3. Президент GAC International господин Вей Хайнган не случайно особо отметил, что после долгих прикидок и размышлений руководство компании все-таки признало российский рынок стратегически важным. Это значит, что модельный ряд GAC в России будет расти и дальше: признаком этого стали и выставленные около зала, где проходила презентация, автомобили нескольких классов – спортседан Mpow, электромобиль Aion Y и среднеразмерный минивэн M8 с гибридной силовой установкой. Но сейчас ставка сделана на активное продвижение GS3.

Представленная модель является вторым поколением этого компактного кроссовера, и это довольно свежая разработка. Ее дебют в Китае состоялся в феврале прошлого года под названием Trumpchi GS3 Yingsu, а осенью стартовали его продажи в Мексике, Малайзии и на Филиппинах (уже как GS3 Emzoom). У нас же автомобиль будет называться просто GS3.

Так что же представляет собой эта новинка? Первое, на что обращаешь внимание, – это дизайн. Автомобиль «нарисовали» в стиле «полигон-арт» (от греческого «полигон», то есть многоугольник). Этот стиль подразумевает преобразование криволинейных поверхностей в сочетание плоских многоугольников, пересечение которых образует многочисленные грани. Не случайно слово «бриллиант» неоднократно звучало во время презентации… Хотя, на мой взгляд, тут уместней было бы вспомнить еще об одном направлении «полигон-арта», которое появилось куда раньше, чем возник этот термин – японском искусстве оригами, зародившемся еще в XII веке и получившем уже в XX веке новый импульс усилиями Акиры Йошизавы, который изобрел тысячи новых фигурок и сделал его авторским. Интересно, что в Японию искусство оригами пришло из древнего Китая!

Внешне GS3 кажется сделанным как раз в технике оригами: его внешние панели состоят из множества плоскостей, пересекающихся под самыми немыслимыми углами и образующих те самые «грани бриллианта». Конечно же, все эти «плоскости» на самом деле не совсем плоские и имеют некоторый изгиб – но общего впечатления это не меняет. Самое главное, что падающий на автомобиль свет отражается под разными углами, и это создает впечатление, что он окрашен в несколько оттенков одного и того же цвета. Ну а на поверхности, где разместить такие пересекающиеся плоскости было бы нерационально или невозможно с технической точки зрения – например, на задние стойки, нанесен рисунок, создающий оптическую иллюзию наличия таких плоскостей.

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Все остальные элементы внешнего декора продолжают эту «бриллиантовую тему»: фары головного света имеют форму соприкасающихся вершинами треугольников, задняя светотехника – это две обращенных основаниями вверх трапеции, корпуса боковых зеркал оформлены в виде многогранников, форму трапеции имеют и декоративные законцовки выхлопной системы… Кстати, они выполняют исключительно декоративную функцию – дизайнеры даже не стали прятать глубоко внутрь вставленные в эти законцовки пластиковые заглушки.

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По своим габаритам GAC GS3 близок к популярному у нас Geely Coolray, но GAC все-таки чуть крупнее. Его габариты – 4410×1850×1600 мм, колесная база – 2650 мм, в то время как размеры Coolray составляют 4380×1810×1615 мм, а колесная база – 2600 мм. Чуть больше и объем багажника (341 против 330 литров), но этого все-таки маловато для семейного автомобиля. А вот внутренняя конфигурация багажного отсека у GS3 явно лучше – меньше пространства съедают кожухи колесных арок. А еще мне показалось, что GS3 предоставляет несколько большее пространство для ног пассажиров второго ряда. Ну и, безусловно, салон GS3 выглядит достаточно нарядно, особенно в светло-сером и песочном вариантах с черными акцентами.

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Силовой агрегат у этих моделей почти одинаковый: 1,5-литровая «турбочетверка» в паре с 7-ступенчатым «мокрым» роботом. Не различается и конструкция подвески: спереди – стойки МакФерсон, сзади – полузависимая подвеска с торсионной балкой. Тем не менее кое-какие различия все же есть: двигатель GAC GS3 развивает 170 л.с., а мотор Coolray – только 147. А вот ситуация с крутящим моментом получается неоднозначной: с одной стороны, двигатель Geely способен выдать 270 Нм, а у GAC – 250, а с другой, пик момента у Geely смещен вверх, а его полка начинается на отметке 2000, а заканчивается на 3500 об/мин, в то время как водитель GAC получает в свое распоряжение все 250 Нм в диапазоне 1400 до 4500 оборотов, В некоторых ситуациях это явно будет предпочтительней. Но если верить официальным таблицам, то GS3 чуть быстрей разгоняется: чтобы набрать сотню, ему нужно 7,5 с, а Coolray – 8,1. При этом GS3 несколько экономичней: расход в смешанном режиме составляет 5,9 л/100 км против 6,1. Впрочем, такую разницу нельзя назвать существенной.

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На презентации нам показали две комплектации: «не самую базовую» GB и топовую GL. Стартовая и самая бюджетная комплектация GS, которую не показали, имеет тканевый салон, пластиковый руль, обычный кондиционер, механическую регулировку передних сидений и комбинацию аналоговых приборов с 3,5-дюймовым дисплеем бортового компьютера. Кроме того, она лишена панорамного люка, а задний диван в комплектациях GS и GB не оснащен откидным подлокотником. Комплектации GB и GL могут существовать в спортивной ипостаси GB-R и GL-R: они отличаются шинами на 19-дюймовых дисках, спортивной настройкой двигателя, трансмиссии и рулевого управления и наличием режима Sport+, который в том числе может выполнять и функцию своеобразного Launch control. Вот только возможности ручного переключения передач нет ни у «обычных», ни у «спортивных» версий.

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При этом оснащенность топ-комплектации GL хороша: сиденье водителя с электроприводом и вентиляцией, климат-контроль, медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и CarBitLink, круговой видеообзор и куча электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе, мониторинга слепых зон и распознавания дорожных знаков. Ну а автоматические стеклоподъемники, обогрев всех сидений, регулируемые по наклону спинки сидений второго ряда, система AutoHold и бесключевой доступ входят во все комплектации, включая базовую CS.

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Продолжая сравнение с Geely Coolray, можно сказать, что оснащенность этих моделей практически не различается, разве что в «гонке диагоналей» Coolray оказался впереди: у него диагонали «приборного» и многофункционального дисплея составляют 10,25 и 12,3 дюйма, а в случае GS3 – 7 и 10,25 дюйма. Очень похожими эти два кроссовера оказались и в плане ощущений при вождении… Во-первых, в обеих моделях я очень комфортно устроился за рулем. Руль в GS3 – небольшого диаметра, пухлый, ухватистый, обтянутый «цепкой» кожей наппа, с логично расположенными органами управления на спицах. Несколько минут на короткой трассе – это не то время, за которое можно оценить профиль сидений, но, на первый взгляд, все хорошо. Что мне не понравилось – это то, что выбор режима движения, включение обогревов сидений и окончательная настройка климата происходит через сенсорный экран. Экономия – экономией, но эти функции должны иметь отдельные физические органы контроля.

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Трасса, которую нам предложили, состояла из достаточно короткого и узкого извилистого коридора, упражнения по заезду в условный гараж задним ходом и участка разгона и торможения. Конечно, сделать какие-либо серьезные выводы за такое короткое время невозможно, но могу сказать, что найти общий язык с автомобилем я сумел почти мгновенно – и в плане управления тягой, и в плане управления. Будь площадка побольше, а коридор «змейки» чуть шире, я бы с удовольствием попробовал бы пройти его в энергичной манере, с игрой газом. Ну а так я только отметил весьма корректно работающую систему ESP Bosch 9.3… и сходство моих ощущений с теми, которые я испытывал за рулем Geely Coolray. «Заезд в гараж» позволил оценить качество работы и высокое разрешение системы кругового обзора, а «разгон и торможение» – эффективность тормозной системы.

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В общем, я бы с удовольствием свел эти два автомобиля в очном поединке, а пока могу только констатировать, что GAC выигрывает у Geely по цене: если не принимать во внимание скидки, то Coolray стоит от 2 609 990 до 2 949 990 рублей, а цены на GS3 стартуют с отметки в 2 299 000 рублей (столько стоит базовая GS) и заканчиваются на отметке 2 649 000 рублей за топовую и «спортивную» GL-R, а такие же автомобили без буквы R обойдутся в 2 599 000.

Впрочем, одним Geely Coolray список конкурентов GAC GS3 не ограничивается. Есть неплохо оснащенный Changan CS35 Plus, который можно купить по цене в 2 339 900 – 2 399 900 рублей. Есть Chery Tiggo 4 Pro, среди версий которого есть и недорогая комплектация Action MT за 2 120 000 рублей со 113-сильным мотором и механической коробкой, и топовая Ultimate со 147-сильным двигателем, вариатором, набором ассистентов и двухзонным климат-контролем за 2 640 000 рублей. Вот только Coolray, хотя и стоит дороже, разошелся в прошлом году в количестве 38 220 штук, Tiggo 4 Pro – 32 936, а CS35 Pro – 9289 экземпляров. В общем, цена, конечно, очень важна, но она решает далеко не все. Тем не менее похоже, что конкуренция в сегменте компактных кроссоверов во втором полугодии все же обострится.