Новый кроссовер GAC GS3, который ждут в России, предложен в двух вариантах дизайна

Эффектный компактный паркетник пока доступен только на домашнем рынке, там модель предложена с безальтернативным турбомотором. До РФ же новинка, как ожидается, доберется в следующем году.

Премьера кросса GAC Trumpchi GS3 второй генерации состоялась на родине под самый конец 2022-го, хотя у дилеров машины появились раньше, благодаря чему их смогли «отщелкать» местные СМИ: среди таковых оказалось, например, издание Autohome. А сегодня в Китае объявлены предварительные цены и открыт прием заказов. При этом «первый» паркетник (модель выпускают с 2017-го, рестайлинг она пережила в 2020-м) все еще в продаже, у этого GS3 есть «фамилия» — Power.

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В новом поколении кроссовер радикально преобразился. Особенности дизайна экстерьера – многочисленные острые «грани», мудреная оптика и выкидные ручки дверей. А еще Trumpchi GS3 (марку Trumpchi концерн GAC использует только в Поднебесной) обзавелся «оспортивленной» версией R-Style, ее фишки – более внушительный обвес с контрастными вставками, выставленные напоказ круглые патрубки выпускной системы (у стандартного SUV – имитация) и опциональные 19-дюймовые колеса (у «спорта» по умолчанию идут 18-дюймовые диски, у обычного паркетника – 17-дюймовые).



Длина нового GS3 равна 4410 мм, что на 60 мм больше, чем у модели предыдущей генерации (показатель GS3 R-Style – 4446 мм). В ширину кроссовер прибавил 25 мм (теперь 1850 мм), высота, напротив, уменьшена на 85 мм (отныне 1600 мм). Расстояние между осями – 2650 мм (+90 мм по сравнению с предшественником).



В салоне – новые передняя панель, карты дверей и руль, плюс двухэтажный центральный тоннель и крохотный селектор коробки. Еще заменили экраны приборки и мультимедиа-системы, но в табло их объединять не стали.

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Trumpchi GS3 все так же открывает SUV-линейку GAC, и «база» у него по местным меркам скромная: есть пара подушек безопасности, тканевая обивка, аналоговые приборы, мультимедиа с планшетом диагональю 10,25 дюйма, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, круиз-контроль. Во второй по старшинству комплектации появляются панорамный люк в крыше, «кожаная» отделка, 7-дюймовый приборный экран, климат-контроль, задний парктроник, камеры кругового обзора, боковые подушки и шторки безопасности. Ну а дорогим версиям положены подогрев передних сидений, атмосферная подсветка интерьера, мультимедийная система с тачскрином на 12,3 дюйма, система бесконтактного открывания багажника, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный «круиз», системы автоторможения и слежения за разметкой.



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Паркетник предложен с модернизированной бензиновой «турбочетверкой» 1.5: отдача выросла со 169 л.с. и 265 Нм до 177 л.с. и 270 Нм. А на смену классическому шестиступенчатому «автомату» пришла семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Предыдущий GS3 еще бывает с «турботройкой» 1.5 (163 л.с. и 235 Нм) и шестиступенчатой «механикой». Привод же в любом случае исключительно передний.



За GAC Trumpchi GS3 нового поколения в Китае сейчас просят примерно 12 800 – 16 300 долларов. Но прайс-лист, напомним, предварительный, то есть после начала «живых» продаж цены, скорее всего, окажутся чуть ниже. Прежний GS3 Power сегодня стоит 12 300 – 15 000 долларов.

Предыдущий GAC Trumpchi GS3 Power (этот кросс все еще в строю) 1 / 3 Предыдущий GAC Trumpchi GS3 Power (этот кросс все еще в строю) 2 / 3 Предыдущий GAC Trumpchi GS3 Power (этот кросс все еще в строю) 3 / 3

Между тем, по предварительным данным, GS3 доберется и до России, причем вроде бы как раз во втором поколении: такой паркетник у нас ждут в начале следующего года. А в 2023-м GAC может вывести на российский рынок флагманский кроссовер GS8 и минивэн GN8 новых генераций.

