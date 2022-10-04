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  • У кроссовера Toyota RAV4 появилась ещё одна «внедорожная» версия, есть и другие обновки

У кроссовера Toyota RAV4 появилась ещё одна «внедорожная» версия, есть и другие обновки

04.10.2022 663 0 1

Очередным доработкам подвергся паркетник, предназначенный для японского рынка. Но технику реформы не затронули.

 

Кросс Toyota RAV4 актуального поколения в строю с 2018 года, однако вместо того, чтобы провести полноценный рестайлинг сразу, компания решила обновлять модель «порционно». Так, под конец 2021-го почти на всех рынках паркетнику освежили внешность (в частности, некоторым версиям заменили фары), а минувшим летом европейскому SUV вдобавок доработали салон и электронику. Теперь же очередную порцию обновок получил RAV4 для Японии.

Toyota RAV4 Adventure Offroad package II
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Toyota RAV4 Adventure Offroad package II
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На родине марки паркетник отныне доступен с пакетом Offroad package II, он положен «внедорожной» версии Adventure с увеличенным дорожным просветом (195 или 200 мм в зависимости от модификации). У RAV4 с таким набором передний бампер полностью выполнен в матовом черном, в тот же цвет окрашены рамка радиаторной решетки, корпуса наружных зеркал и накладки на колесных арках. Краска – специальная, она называется Gori Gori Black и защищает машину от царапин и сколов. Сам кузов может быть синим или цвета «хаки», крыша – черная. В салоне RAV4 Adventure Offroad package II – красный декор и красная же прострочка.

Toyota RAV4 Adventure Offroad package II
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Toyota RAV4 Adventure Offroad package II
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Кроме того, для японского Toyota RAV4 предусмотрена новая мультимедийная система с экраном диагональю 10,25 дюйма (прежде был максимум 9-дюймовый дисплей) и модулем Wi-Fi (аналогичный планшет есть и у европейского паркетника), плюс улучшен комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense (электроника распознает встречные машины при повороте направо на перекрестках и пешеходов, переходящих дорогу при повороте направо или налево). Наконец, подзаряжаемый гибрид PHV переименован в RAV4 Z.

Toyota RAV4 Adventure Offroad package II
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Toyota RAV4 Adventure Offroad package II
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Техника прежняя. В Японии базовый кроссовер предлагается с бензиновым «атмосферником» M20A-FKS 2.0 (171 л.с.), привод – передний или полный. «Простой» гибридный паркетник имеет установку на основе двигателя A25A-FXS 2.5 (178 л.с.), отдача переднеприводного варианта составляет 218 л.с., полноприводного (с отдельным электромотором на задней оси) – 222 л.с. Подзаряжаемый полноприводный гибрид RAV4 Z оснащен тем же мотором 2.5, в электромеханический вариатор встроен электромотор на 182 л.с., на задней оси установлен электродвигатель мощностью 54 л.с., а под полом салона расположена батарея емкостью 18,1 кВт*ч. Совокупная отдача системы – 306 л.с.

Toyota RAV4 Adventure без набора Offroad package II
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Toyota RAV4 Adventure без набора Offroad package II
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Toyota RAV4 Adventure без набора Offroad package II
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Посвежевший RAV4 на родине Тойоты стоит от 20 300 долларов, за кроссовер с пакетом Offroad package II просят минимум 26 800 долларов.

Наш Рафик так и не успел обновиться, а машин российского производства больше не будет – компания Toyota закрывает петербургский завод. О дальнейшей судьбе самой марки в РФ информации пока нет.

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