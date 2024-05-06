У пикапа Jeep Gladiator появится версия с ещё одним вариантом техники

Jeep Gladiator – это среднеразмерный пикап, который считается непрямым наследником грузовичка Comanche, производство которого завершилось в 1992 году. При этом Гладиатор вышел на рынок значительно позже – весной 2019-го. В основе этого пикапа американской марки лежит та же платформа, на которой базирует актуальный рамный внедорожник Wrangler JL четвёртого поколения: выпуск этой модели стартовал в 2018 году.

На фото: актуальный пикап Jeep Gladiator

Обновление Jeep Gladiator пережил в сентябре прошлого года: пикап получил изменённую внешность, салон перешёл от нынешнего Wrangler, кроме того, модели пересмотрели моторную линейку. В ходе рестайлинга модель лишили 3,0-литрового дизеля, сейчас он оснащается только бензиновым атмосферником Pentastar V6 объёмом 3,6 литра. Его отдача равна 289 л.с., максимальный крутящий момент – 353 Нм. В пару предлагаются шестискоростная механическая коробка передач или восьмиступенчатый автомат.



Теперь стало известно о том, что у пикапа будет версия с другой «начинкой»: по словам нынешнего главы Jeep Антонио Филоса, речь идёт о варианте Gladiator 4xe. Известно, что такая новинка выйдет на американский рынок в следующем году, более конкретный срок пока не обозначен.



Подробностей о технике новой модификации Jeep Gladiator топ-менеджер не привёл. Однако очевидно, что он разделит её с родственным Wrangler 4xe. Это значит, что грузовик получил подключаемую гибридную установку, в основе которой лежит 2,0-литровая турбочетвёрка, которая работает в тандеме с электромотором. Совокупная отдача этой системы у внедорожника составляет 380 л.с., а максимальный крутящий момент – 637 Нм. В состав системы ещё входит литий-ионная батарея ёмкостью 17,3 кВт*ч, запас хода при движении только на электротяге у Wrangler составляет около 34 км.



На фото: салон актуального пикапа Jeep Gladiator

Ожидается, что гибридный пикап окажется ощутимо дороже по сравнению с актуальной версией с ДВС. Стартовую версию «обычного» Jeep Gladiator на американском рынке сейчас можно купить минимум за 39 790 долларов (эквивалентно примерно 3,64 млн рублей по текущему курсу). Как отмечает издание Сarscoops.com, ориентировочный ценник гибридного Гладиатора может начинаться с отметки 52 тыс. долларов (около 4,76 млн рублей).



Тем временем в марте текущего года стало известно о том, что Jeep Wrangler расстаётся с мотором V8: тогда была анонсирована версия Rubicon 392 Final Edition. Речь идёт об атмосфернике HEMI объёмом 6,4 литра, его максимальная отдача равна 476 л.с., крутящий момент – 637 Нм. У прощальной версии есть ряд особенностей, в том числе дорожный просвет, увеличенный с 262 до 294 мм, а также усиленные пороги и передний бампер с интегрированными лебёдкой и кенгурятником.



Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что автогигант Stellantis (в состав которого входит и марка Jeep) собирается инвестировать миллиарды долларов в новые двигатели внутреннего сгорания. Новинки с такой техникой будут предназначены в первую очередь для южноамериканского рынка.