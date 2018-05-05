В Европе падают продажи автомобилей с дизельными двигателями. Конец эпохи?

В Европе падают продажи автомобилей с дизельными двигателями. Конец эпохи?

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В Европе продажи дизельных автомобилей упали на 17% в сравнении с 2017 годом. Технические эксперты говорят о том, что дизельная экономическая модель себя исчерпала и на смену ей идет электрический и гибридный транспорт. Что говорит экономическая статистика?

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В первом квартале 2018 года в странах Евросоюза продажи легковых автомобилей с дизельными двигателями упала сразу на 17%. Это самое серьезное падение за последние годы, которое вкупе с другими факторами наводит на мысль, что эпоха дизельных легковушек начинает уходить в прошлое.

Исследования французского маркетингового агентства AAA Data, с результатами которого можно ознакомиться здесь, показывают, что с 1990 по 2007 год количество дизельных легковых автомобилей в Евросоюзе стабильно росло. Максимальный результат был достигнут в 2011 году — 55,7% новых автомобилей были дизельными, после чего начался спад. Одной из важнейших причин эксперты считают активное развитие гибридного и электрического транспорта.

Лакмусовой бумажкой, подтверждающей это предположение, можно считать Норвегию, где вопросы экологии имеют ключевое значение. Пока дизельные моторы поддерживали статус «экологичных» в сравнении с бензиновыми, их количество стремительно росло. В 2000 году в Норвегии было меньше 10% дизельных легковушек, а в 2007 — уже 74,7%. Однако так же стремительно популярность дизеля стала падать с развитием рынка еще более «экологичных» гибридов и электромобилей и инфраструктуры для них. Сейчас процент продаж дизельных авто в Норвегии один из самых низких в Европе — 23,7%. А уровень электрификации легкового пассажирского транспорта при этом превышает 50%.

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Тем не менее, последние данные не подтверждают столь глубокой связи электрификации европейского транспортного парка с падением спроса на дизель. В сравнении с началом 2017 года серьезный рост показали машины с бензиновыми моторами — сразу на 300 тыс. единиц больше и 2,3 миллиона штук в целом. Общая же доля дизельных двигателей составила 39,7% или 1,5 миллиона машин. Причем на одном из самых больших европейских рынков — итальянском — дизельных машин продали почти вдвое больше бензиновых: 316 тыс. против 189 тыс. Преимущество «петролеума» невелико во Франции и Испании.

При этом общее количество автомобилей с альтернативными системами питания двигателя составило 271 122 штуки. Это всего 6,5% от рынка в целом. Наименьшим спросом они пользуются в Словакии, Словении, Болгарии и странах Прибалтики — менее 1000 проданных единиц на страну. Подробнее в пресс-релизе Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей (ACEA).

Поэтому говорить о том, что дизельные двигатели изжили себя, пока преждевременно, однако динамика экономических показателей показывает, что в течение ближайших нескольких лет ситуация может кардинально измениться.

Напомним, технический директор Toyota Тибо Паке недавно рассказал, что дизельная экономическая модель утратила свой смысл. Toyota намерена отказаться от дизельных моторов практически для всей линейки автомобилей вплоть до кроссоверов и оставить их только для тяжелых внедорожников Hilux и Land Cruiser.

В начале этого года о прекращении выпуска дизельных моторов объявили в Porsche. Правда, потом забрали свои слова обратно.
В России тоже задумались о государственных мерах поддержки электротранспорта и даже приняли программу электрификации до 2035 года.

Теги: Авторынок , дизельные автомобили , электромобили
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