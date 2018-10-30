В каких случаях можно вернуть дилеру бракованный автомобиль? Разъяснения Верховного суда

В каких случаях можно вернуть дилеру бракованный автомобиль? Разъяснения Верховного суда

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Недовольные автовладельцы всё чаще судятся с продавцами и производителями, но на доказательство своей правоты могут уйти месяцы и даже годы. Ускорить разбирательства, связанные с некачественными машинами, должны разъяснения Верховного суда.

«Не доволен – иди в суд!» – это правило жизни, давно укоренившееся в западных странах, у нас пока только прививается, причём весьма трудно и болезненно. Тем, кто столкнулся с покупкой бракованного автомобиля, приходится долгие месяцы доказывать свою правоту в судах, чтобы избавиться от обременительной покупки и вернуть деньги. Если взглянуть на тяжбы, которые Верховный суд привёл в качестве примеров в недавнем «Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам о защите прав потребителей, связанным с реализацией товаров и услуг», то можно сделать вывод, что чаще всего слабину дают апелляционные суды. Именно из-за их ошибочных решений и незнания законов дела о бракованных автомобилях приходится по нескольку раз пересматривать, многие из них доходят до Верховного суда.

Не прошло 15 суток? Смело возвращайте некачественную машину продавцу!

Итак, первое разъяснение касается автомобилей, у которых недостаток (один или несколько) обнаружен в течение 15 суток со дня передачи покупателю. В этих случаях неважно, существенным или несущественным является выявленный дефект, – продавец в любом случае обязан по требованию покупателя предоставить новый автомобиль или вернуть деньги. В качестве примера приводится такое дело: истец судился с автосалоном из-за машины, у которой в течение первых 15 дней владения были выявлены несколько недостатков. Суд первой инстанции посчитал их производственными и встал на сторону покупателя, но апелляционный суд поддержал дилера, сославшись на то, что выявленные недостатки – несущественные и не мешают нормальной эксплуатации автомобиля, к тому же дилер их устранил. Верховный суд уличил апелляционный суд в незнании пункта 1 статьи 18 Закона «О защите прав потребителей», заставил-таки дилера забрать дефектную машину и вернуть истцу уплаченные за неё деньги.

New cars at dealer showroom

Затяжной ремонт и международная гарантия

Второе разъяснение касается дефектных машин, которые находятся на гарантийном сроке. В качестве примера приводится разбирательство между гражданкой и автосалоном вокруг машины с двухлетней гарантией. В течение гарантийного срока гражданка многократно совершала внеплановые визиты в фирменные сервисные центры (в том числе за пределами России), так как машина постоянно ломалась. В общей сложности автомобиль провёл в ремзоне несколько месяцев, а по закону, если технически сложным товаром, находящимся на гарантии, невозможно пользоваться в течение 30 дней, то покупатель вправе требовать расторжения договора купли-продажи. Первые два суда женщина проиграла, так как судьи не стали включать в период, когда она не могла пользоваться автомобилем, время на доставку машины на сервис и время на ремонт за границей. Верховный суд, сославшись на пункт 7 статьи 18 Закона, обязал коллег учитывать в таких делах время доставки, так как за неё отвечает продавец, а не потребитель. Ремонт за границей также необходимо принимать во внимание, поскольку в договоре в данном случае было указано, что гарантия на автомобиль распространяется за пределы РФ, так что владелица имела полное право ремонтировать машину там, где ей удобно.

Освободить дилера от ответственности за гарантийный автомобиль может только независимая экспертиза

Казалось бы, это очевидно? Увы, нет: в некоторых случаях суды встают на сторону продавца, «осчастливившего» клиента дефектным автомобилем, без экспертизы. В качестве примера приводится решение апелляционного суда в пользу дилера, мотивированное тем, что первичная экспертиза не может однозначно доказать, влияет ли характер эксплуатации автомобиля на обнаруженные в нём дефекты. Кроме того, в этом решении указывалось, что поскольку гарантийный срок на машину ещё не истёк и дилер согласен его чинить, а выявленные недостатки несущественные, то оснований для расторжения сделки нет. Верховных суд всю эту «казуистику» отменил и указал на то, что, согласно пункту 4 статьи 13 Закона, ответчик должен доказать невозможность нести ответственность за товар (то есть нужна как минимум ещё одна экспертиза). Вдобавок, апелляционный суд, указав на то, что дилер готов ремонтировать машину по гарантии, фактически признал тем самым, что выявленные недостатки носят производственный, а не эксплуатационный характер.

Skoda car salon

Дополнительное оборудование возвращается вместе с автомобилем, и в штрафах оно тоже учитыватся!  

Редкий автомобиль (особенно бюджетный) сегодня купишь у дилера без навязанного дополнительного оборудования: коврики, крутая сигнализация, зимние шины, болты-секретки, «мухобойка» на капоте, багажник на крыше и проч. Так вот вся «музыка» сдаётся вместе с автомобилем, если последний по суду признан некачественным и подлежит возврату. Более того, при начислении неустоек и штрафов продавцу стоимость «допов» тоже учитывается! В качестве примера приводится решение двух судов по иску гражданина, купившего автомобиль с дополнительным оборудованием. Суды решили, что начислять штрафы ответчику, исходя из стоимости «допов», неправильно, так как завод-изготовитель не несёт ответственности за стороннее оборудование. Верховный суд признал эти доводы несостоятельными и предписал начислять неустойки и штрафы с учётом полной стоимости автомобиля, то есть со всем установленным на него дополнительным оборудованием, поскольку истцом предполагалось их совместное использование.

Возврат после гарантии: сложно, но можно

Да, дефектный автомобиль после гарантии можно вернуть, но только производителю, а не дилеру, причём для этого необходимо доказать, что обнаруженный дефект возник до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. В качестве примера приводится разбирательство вокруг битого автомобиля: дилер передал его покупателю, но не сообщил о дефекте (продавец утверждает, что не знал о нём, – мол, ударили и покрасили на заводе). Суды первых двух инстанций в данном случае поддержали истца, но Верховный суд, строго следуя букве Закона, встал на сторону автодилера. Поскольку невозможно установить, где именно перекрашивался автомобиль, который на момент подачи иска находился не на гарантии, то, согласно пункту 6 статьи 19 Закона «О защите прав потребителей», предъявлять претензии к продавцу неправомерно, ответчиком в данном случае должен выступать завод-изготовитель. Есть и другие ограничения: существенные недостатки у автомобиля с закончившейся гарантией могут быть предъявлены производителю по истечении двух лет со дня передачи товара потребителю (если гарантия меньше этого срока), в течение установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю в случае, если срок службы не установлен.

Теги: Закон , автодилеры , брак , бракованные автомобили , Верховный суд , дефектные автомобили , суды
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