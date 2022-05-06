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  • В пользу бедных: Mercedes-AMG и рэпер will.i.am представили купе The Flip с лицом «гелика»

В пользу бедных: Mercedes-AMG и рэпер will.i.am представили купе The Flip с лицом «гелика»

06.05.2022 235 1 1

Разовый проект, сознанный при участии легендарного ателье West Coast Customs, демонстрирует специфический вкус рэпера will.i.am, лидера группы Black Eyed Peas, но несёт благородную миссию.

 

Will.i.am, он же «по паспорту» Уильям Адамс — 47-летний афроамериканский музыкант, звезда хип-хопа, диджей, продюсер и предприниматель, осенью прошлого года ставший послом бренда Mercedes-AMG. В роли посла will.i.am сделал для немецкого автоспорстивного бренда массу рекламного контента, в том числе видеоклип Pull Up, собравший на YouTube миллионы просмотров, а теперь Mercedes-AMG должен немного поработать на музыканта и его благотворительный фонд i.am/Angel, помогающий детям из бедных и неблагополучных семей получить хорошее образование и реализовать свои амбиции.

Необычное купе The Flip (альтернативное название — Will.I.AMG) с передком в стиле внедорожника Mercedes-Benz G-класса было анонсировано в начале этой недели, его премьеру приурочили к Гран-при США Формулы-1 в Майами. Машина создана мастерами West Coast Customs, причём это уже шестой совместный проект тюниг-ателье и will.i.am. Прежние проекты вроде новодельного DeLorean, ретро-купе на базе VW Beetle и широкофюзеляжной Tesla Model S были встречены автолюбителями, мягко говоря, неоднозначно из-за слишком кичливого и негармоничного дизайна. Десять лет назад will.i.am думал даже запустить собственную автомобильную компанию I.Am.Auto, но впоследствии благоразумно отказался от этой идеи, ограничившись единичными шоу-карами.

The Flip сделан на базе лифтбека Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe (какая именно модификация, неизвестно), но исходный кузов сильно перекроен. Автомобиль получил удлинённый гранёный передок в стиле G-класса, передние стойки кузова смещены назад, боковые двери объединены в гигантские «калитки», открывающиеся против основного хода, центральные стойки «выпилены».

Прозрачная крыша разделена продольной линией, что по задумке разработчиков должно напоминать о суперкаре SLS AMG с дверями типа «крылья чайки» (выпускался в прошлом десятилетии). Гигантские колёса выполнены в стиле тюнинговых Мерседесов из 90-х. Корму венчает разделённый на две части оригинальный спойлер, при этом полноценной фотографии кормы The Flip пресс-служба Mercedes-AMG почему-то не предоставила, равно как и снимков интерьера.

На передке можно увидеть видоизменённую эмблему Mercedes-Benz, вписанную в мордочку мультяшного мишки. Эта эмблема будет украшать одежду и аксессуары от will.i.am, которые можно будет купить в интернете и головном клиентском центре Mercedes-AMG в Майами. Тираж мерча ограничен, часть средств от его продажи пойдёт в фонд i.am/Angel. Саму машину, по данным журнала Autoblog, Mercedes-AMG выкупит у will.i.am — эти денежки тоже пойдут на благое дело. The Flip поучаствует в ряде благотворительных и выставочных мероприятий, а что с ним будет дальше — неизвестно: возможно, Mercedes-AMG отправит его в музей либо продаст на аукционе.

Кроме того, о процессе создания машины снят 6-серийный документальный фильм Drive, который покажут на Каннском кинофестивале во второй половине мая — правда, вне конкурсной программы…

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1 комментарий
06.05.2022 14:33
Nervous

Это не специфический вкус, это отсутствие профильного образования. Подобные вещи рисует любой пятиклассник в тетрадках

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