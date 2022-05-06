В пользу бедных: Mercedes-AMG и рэпер will.i.am представили купе The Flip с лицом «гелика»

Will.i.am, он же «по паспорту» Уильям Адамс — 47-летний афроамериканский музыкант, звезда хип-хопа, диджей, продюсер и предприниматель, осенью прошлого года ставший послом бренда Mercedes-AMG. В роли посла will.i.am сделал для немецкого автоспорстивного бренда массу рекламного контента, в том числе видеоклип Pull Up, собравший на YouTube миллионы просмотров, а теперь Mercedes-AMG должен немного поработать на музыканта и его благотворительный фонд i.am/Angel, помогающий детям из бедных и неблагополучных семей получить хорошее образование и реализовать свои амбиции.

Необычное купе The Flip (альтернативное название — Will.I.AMG) с передком в стиле внедорожника Mercedes-Benz G-класса было анонсировано в начале этой недели, его премьеру приурочили к Гран-при США Формулы-1 в Майами. Машина создана мастерами West Coast Customs, причём это уже шестой совместный проект тюниг-ателье и will.i.am. Прежние проекты вроде новодельного DeLorean, ретро-купе на базе VW Beetle и широкофюзеляжной Tesla Model S были встречены автолюбителями, мягко говоря, неоднозначно из-за слишком кичливого и негармоничного дизайна. Десять лет назад will.i.am думал даже запустить собственную автомобильную компанию I.Am.Auto, но впоследствии благоразумно отказался от этой идеи, ограничившись единичными шоу-карами.

The Flip сделан на базе лифтбека Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe (какая именно модификация, неизвестно), но исходный кузов сильно перекроен. Автомобиль получил удлинённый гранёный передок в стиле G-класса, передние стойки кузова смещены назад, боковые двери объединены в гигантские «калитки», открывающиеся против основного хода, центральные стойки «выпилены».



Прозрачная крыша разделена продольной линией, что по задумке разработчиков должно напоминать о суперкаре SLS AMG с дверями типа «крылья чайки» (выпускался в прошлом десятилетии). Гигантские колёса выполнены в стиле тюнинговых Мерседесов из 90-х. Корму венчает разделённый на две части оригинальный спойлер, при этом полноценной фотографии кормы The Flip пресс-служба Mercedes-AMG почему-то не предоставила, равно как и снимков интерьера.



На передке можно увидеть видоизменённую эмблему Mercedes-Benz, вписанную в мордочку мультяшного мишки. Эта эмблема будет украшать одежду и аксессуары от will.i.am, которые можно будет купить в интернете и головном клиентском центре Mercedes-AMG в Майами. Тираж мерча ограничен, часть средств от его продажи пойдёт в фонд i.am/Angel. Саму машину, по данным журнала Autoblog, Mercedes-AMG выкупит у will.i.am — эти денежки тоже пойдут на благое дело. The Flip поучаствует в ряде благотворительных и выставочных мероприятий, а что с ним будет дальше — неизвестно: возможно, Mercedes-AMG отправит его в музей либо продаст на аукционе.



Кроме того, о процессе создания машины снят 6-серийный документальный фильм Drive, который покажут на Каннском кинофестивале во второй половине мая — правда, вне конкурсной программы…

