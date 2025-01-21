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В России стартовал выпуск рамного внедорожника BAIC BJ60

21.01.2025 100 0 0

На первом этапе вездеход BAIC российским клиентам предложат с двухлитровым турбодизелем, у которого вдобавок будет «мягкогибридный» довесок. В продажу новинка должна поступить в ближайшем будущем.

Рамный внедорожник BAIC BJ60 для России впервые анонсировали еще в 2023-м, а в прошлом году появились подробности о нашей версии. Теперь же объявлено о том, что вездеход получил местную прописку. Выпуск BJ60 стартовал на калининградском заводе Автотор, который делает и все остальные модели BAIC, представленные на российском рынке. Как уточнили в пресс-службе предприятия, в рамках подготовки к запуску производства BJ60 «была разработана и изготовлена новая оснастка, оборудованы дополнительные участки линии, перенастроено программное обеспечение».

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Длина предназначенного для РФ вездехода равна 5040 мм, ширина – 1955 мм, высота -1925 мм, колесная база – 2820 мм. На первом этапе BAIC BJ60 будет доступен с турбодизелем 2.0 мощностью 163 л.с. (400 Нм), который дополнен стартер-генератором (то есть внедорожник представляет собой «мягкий» гибрид). Мотор работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Автомобиль имеет полный привод Part-time с понижающей передачей, а также дополнительные блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов.

Состав комплектаций BAIC BJ60 пока не раскрыт. В других странах модель бывает с пяти- или семиместным салоном. Для глобального внедорожника предусмотрены панорамная крыша, обогрев руля, подогрев, вентиляция и массажер кресел, климат-контроль, отдельные экраны приборки и мультимедиа, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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На российский рынок BJ60 должен выйти в ближайшее время. Модель станет новым флагманом BAIC, так что она, очевидно, окажется дороже младшего внедорожника BJ40 (от 3 875 000 рублей за бензиновую версию и от 3 925 000 за SUV с дизелем, цены указаны без учета акций).

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