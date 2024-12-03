Рамный внедорожник BAIC BJ60 приедет в Россию с дизелем

Рамный внедорожник BAIC BJ60 для России анонсировали еще в прошлом году, но тогда модель до нас так и не добралась. Считалось, что вездеход выйдет на наш рынок в 2024-м. Однако теперь озвучен новый срок: старт продаж BJ60 запланирован на начало 2025 года. Причем в сегодняшнем пресс-релизе говорится о том, что первые автомобили для РФ будут иметь дизель, хотя на момент публикации новости на местном сайте все еще висел старый анонс рамника с бензиновым турбомотором. Ну и напомним, что для РФ модели BAIC собирает калининградский завод Автотор. Впрочем, про локализацию BJ60 в свежем релизе пока ни слова.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Итак, новый вездеход (длина – 5040 мм, колесная база – 2820 мм) предложат с турбодизелем 2.0 мощностью 163 л.с. (400 Нм), который дополнен стартер-генератором. Двигатель сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом. BAIC BJ60 имеет полный привод Part-time с понижающей передачей, а также дополнительные блокировки переднего и заднего межколесного дифференциалов. И это пока все официальные подробности о версии для России.

В других странах BJ60 бывает с пяти- или семиместным салоном. Для глобального внедорожника предусмотрены: подогрев, вентиляция и массажер сидений, обогрев руля, панорамная крыша, климат-контроль, виртуальная приборка, проекционный дисплей, мультимедийная система с крупным тачскрином, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Что же касается бензиновой версии, то такой BJ60 оснащается турбочетверкой 2.0 мощностью 266 л.с. (406 Нм), которая тоже дополнена стартер-генератором и также сочетается с 8АТ. Не исключено, что впоследствии и этот вариант доберется до РФ. В Китае же внедорожник еще представлен в виде полноценного гибрида с оригинальным дизайном и установкой на базе бензинового турбомотора 1.5, но появление бензоэлектрической версии в России под вопросом.