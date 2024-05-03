Обещанный России внедорожник BAIC BJ60 получил новую версию с другим дизайном

В новом исполнении вездеходу достались оригинальные внешность и салон. А еще у особого SUV другая начинка. На домашний рынок такая модель должна выйти до конца текущего года.

Рамный внедорожник BAIC Beijing BJ60 размером с предыдущий Toyota Land Cruiser Prado дебютировал в 2022-м. В родном Китае эта модель стартовала с бензиновой турбочетверкой 2.0 (266 л.с.), для которой вдобавок предусмотрен 48-вольтовый стартер-генератор. В прошлом году BJ60 обзавелся еще и турбодизелем 2.0 (163 л.с.). А скоро гамму вновь расширят: в рамках проходящего в эти дни Пекинского автосалона представили полноценную гибридную версию с приставкой «е» в названии, ее «живые» фото опубликовало местное издание Autohome. Такой внедорожник отличился не только начинкой.

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Так, у гибрида оказался свой дизайн экстерьера. Beijing BJ60e получил оригинальные бамперы. Радиаторная решетка и фары лишены U-образных хромированных вставок, вместо них – горизонтальные светодиодные полоски. Кроме того, гибриду достались довольно массивные вертикальные секции ходовых огней. Другими стали и задние фонари. Габариты прежние: длина – 5040 мм, ширина – 1955 мм, высота – 1925 мм, колесная база – 2820 мм.



BAIC Beijing BJ60e

Интерьер тоже переделали. Внутри гибридного BJ60e – иная передняя панель и сдвоенный дисплей мультимедийной системы. Сообщается, что, как и «традиционный» внедорожник, новая модификация будет доступна с пяти- или семиместным салоном.



BAIC Beijing BJ60e

Гибрид имеет установку Magic Core, в состав которой входит бензиновый турбомотор 1.5. Объявлено, что средний расход топлива равен всего 1,3 л/100 км, совокупная дальнобойность – более 1200 км. И это пока все подробности. Техническую презентацию проведут позже.



Традиционный BAIC Beijing BJ60. Такой внедорожник должен добраться до России 1 / 6 Традиционный BAIC Beijing BJ60. Такой внедорожник должен добраться до России 2 / 6 Традиционный BAIC Beijing BJ60. Такой внедорожник должен добраться до России 3 / 6 Традиционный BAIC Beijing BJ60. Такой внедорожник должен добраться до России 4 / 6 Традиционный BAIC Beijing BJ60. Такой внедорожник должен добраться до России 5 / 6 Традиционный BAIC Beijing BJ60. Такой внедорожник должен добраться до России 6 / 6

На домашний рынок BAIC Beijing BJ60e должен выйти до конца года. Цена «традиционного» бензинового внедорожника в Китае сейчас начинается с отметки в 239 800 юаней, что эквивалентно примерно 3 041 000 рублей по актуальному курсу. Дизельный внедорожник обойдется минимум в 264 800 юаней (3 358 000 рублей).



Между тем BAIC BJ60 обещан и России: для нашего рынка внедорожник анонсировали еще в 2023-м, но потом его запуск перенесли на 2024-й. Для РФ пока заявлен только бензиновый SUV.