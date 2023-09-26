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  • Обещанный России рамный внедорожник BAIC BJ60 обзавёлся дизелем

Обещанный России рамный внедорожник BAIC BJ60 обзавёлся дизелем

26.09.2023 284 0 0

Как и бензиновый вездеход, дизельный имеет гибридный довесок и восьмиступенчатый автомат. Модель предложена с пяти- или семиместным салоном.

Рамный внедорожник Beijing BJ60 размером с прежний Toyota Land Cruiser Prado в линейке китайского концерна BAIC появился в прошлом году, и до сих пор модель была представлена только с бензиновой турбочетверкой 2.0 (266 л.с., 406 Нм). Теперь же гамма расширена: в Поднебесной стартовал прием заказов на вездеход, оснащенный новым турбодизелем 2.0 TDi.

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Дизель объявлен собственной разработкой BAIC, он выдает 163 л.с. и 400 Нм. Как и бензиновый мотор, двигатель на «тяжелом» топливе дополнен 48-вольтовым стартер-генератором. Также заявлено, что дизельный мотор можно запускать при -30°, кроме того, разрешена буксировка прицепов массой до 2500 кг. Коробка едина для всех версий модели – это классический восьмиступенчатый автомат. BAIC Beiling BJ60 имеет жестко подключаемый полный привод.

Дизельный внедорожник предложен в двух комплектациях – с пяти- или семиместным салоном. Для модели предусмотрены светодиодная оптика, 18- или 20-дюймовые колеса, виртуальная приборка (10,25 дюйма), мультимедийная система с тачскрином диагональю 12,8 дюйма, камеры кругового обзора и штатный видеорегистратор. Про остальное оборудование почему-то не рассказали. Дорогим исполнения бензинового SUV еще положены подогрев и вентиляция передних сидений (также есть функция массажа), адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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За пятиместный Beijing BJ60 с дизелем сейчас просят 264 800 юаней, что эквивалентно примерно 3 479 000 рублей по актуальному курсу. Семиместный дизельный внедорожник стоит 270 800 юаней (около 3 558 000 рублей). Цена бензинового SUV в Китае начинается с отметки в 239 800 юаней (3 151 000 рублей).

Между тем BJ60 обещан и России: модель должна появиться до конца текущего года, причем для нашего рынка сборку, скорее всего, наладят на калининградском Автоторе. На данный момент для РФ заявлен только бензиновый вездеход, но не исключено, что впоследствии наш BAIC BJ60 тоже получит дизель.

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