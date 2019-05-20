В жару без колеи: тяжеловозам запретили ездить по трассам днём

Летний режим движения по автодорогам в действии: при определённых температурных условиях фуры с сегодняшнего дня, с 20 мая, будут пускать на трассы только ночью.

Соответствующий приказ Федерального дорожного агентства вступил в силу 20 мая 2019 года. Документ опубликован на сайте для размещения правовой информации. Временные ограничения на проезд грузовых машин по определённым асфальтированным дорогам вводятся в РФ уже не первый год: таким образом российские трассы защищают от образования колеи. Ограничения снимут в конце лета, 31 августа.

В случае, если температура днём будет превышать 32 градуса, фурам теперь нельзя выезжать на трассы в период с 10:00 до 22:00. Для определения температуры на разных участках используют данные Росгидромета. Водители большегрузов смогут найти актуальную информацию о действующих ограничениях на сайте Росавтодора.

По словам специалиста по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Кавказ» Александра Божкова, при высокой температуре асфальт нагревается и размягчается, в итоге тяжёлые грузовики его «продавливают» своим весом из-за чего и образуется колея.

В число автодорог, на которые распространяются ограничения, входят: трасса М-9 «Балтия», участок в Псковской области; М-10 «Россия», участок в Ленинградской области; М-4 «Дон», участок на пути от Ростова-на-Дону до Краснодара и до Новороссийск, помимо этого в список вошли дороги на подъезде к крупнейшим российским транспортным узлам и административным центрам. Такие же ограничения действуют на платных участках дорог, находящихся под управлением госкомпании «Автодор».

Судя по приказу Росавтодора, колея может возникнуть от движения по трассам в жару грузовиков, нагрузка на ось которых превышает допустимый уровень. Например, для автодорогах, рассчитанных на нагрузку 6 тонн, допустимая нагрузка на одиночную ось составляет 5,5 т. Водителей-нарушителей обяжут выплатить штрафы.

Отметим, машины грузоподъёмностью более тонны не могут въезжать в пределы третьего транспортного кольца Москвы, а более 12 тонн – в пределы МКАД и на МКАД с 06:00 до 22:00 (вне зависимости от дня недели и времени года).

По-прежнему выдаются разовые пропуска на въезд тяжеловозов, они нужны для исключений, допустим, если требуется срочно привезти скоропортящийся товар. Теперь разовые пропуска сроком действия не более пяти дней станут выдавать на каждую машину не чаще 2 раз в месяц. При этом минимальный срок для оформления пропуска вырос до 8 часов.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что на российских трассах появятся новые площадки для отдыха водителей. Помимо этого Росавтодор намерен обновить и нынешние (их насчитывается около 1,8 тыс.). Сеть будет готова к 2024 году. На современных площадках для отдыха будут столы и скамейки, мусоросборники, а также тёплые туалеты и освещение.