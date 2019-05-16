Для нужд уставших: на российских трассах появятся новые площадки для отдыха водителей

В эту сеть, которая будет готова к 2024 году, войдут также и старые площадки для отдыха: их Росавтодор планирует обновить.

На федеральных трассах на сегодняшний день насчитывается около 1,8 тыс. площадок для отдыха водителей. Однако этого недостаточно для обеспечения комфорта дальнобойщиков, а также для того, чтобы они могли соблюдать предписанные интервалы труда и отдыха. Имеющиеся места Росавтодор намерен обновить: на площадках появятся столы и скамейки, мусоросборники, а также тёплые туалеты и освещение.

В программу, которую готовит Федеральное дорожное агентство, войдёт и строительство новых площадок для отдыха водителей большегрузов. Однако это произойдёт только на втором этапе проекта. Всего будет построено примерно сто новых мест для отдыха дальнобойщиков. На первом этапе же произойдёт обновление имеющейся сети. Всеми площадками можно будет пользоваться бесплатно.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Росавтодор, большегрузные автомобили по-прежнему можно будет размещать также на территории других объектов дорожного сервиса (ОДС), к ним относятся заправки, кафе, магазины, мотели и т.д. Всего на федеральных трассах насчитывается свыше 12 тыс. таких мест.

Между площадками для отдыха водителей должно быть примерно 20 – 50 км (в зависимости от категории дороги и типа площадки). Новые места обещают появиться в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Пока что неизвестно, сколько денег понадобится на реализацию проекта. Окончательный вариант программы будет готов к концу текущего года.

По словам главы ассоциации «Дормост» Кирилла Иванова, на строительство одной площадки требуется от 5 до 15 млн рублей (в зависимости от её размера). Так что на создание новых мест для отдыха водителей большегрузов (не берём в расчёт реконструкцию действующих), нужно будет около 500 млн – 1,5 млрд рублей.

Напомним, с ноября 2019-го должны вступить в силу новые требования труда и отдыха водителей автобусов и грузовиков массой более 3,5 т. Управлять ТС можно будет не более 9 часов в сутки, превысить «лимит» можно будет не более двух раз в неделю. Также водителям грузовиков нужно будет каждые 4,5 часа делать перерыв для отдыха не менее, чем на 45 минут. Помимо этого по новым правилам в течение одной календарной недели дальнобойщик должен управлять ТС не больше 56 часов.

Ранее стало известно о том, что из неиспользуемых постов ДПС сделают площадки для отдыха водителей. Первые из них должны появиться в Ставропольском крае (на 380-ом км трассы на Р-217 «Кавказ»), в Белгородской области (на 652-ом и 678-ом км трассы М-2 «Крым») и в Тверской области (на 116-ом км трассы М-10 «Россия»).