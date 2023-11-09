Новинки ×

Вэн Suzuki Spacia сменил поколение: ещё больше фишек в салоне

09.11.2023 52 0 0

Радикальных перемен в дизайне экстерьера нет, зато кей-кар стал комфортнее, вдобавок был расширен список доступного оборудования.

Микровэн Suzuki Spacia выпускают в Японии с 2013 года, во второе поколение он перешел в 2017-м. «Третий» же кей-кар дебютировал в прошлом месяце на токийской выставке Japan Mobility Show, но то был предсерийный образец. А теперь Suzuki рассекретила конвейерный вариант. Отметим, как и у многих субкомпактных японских вэнов, у Spacia две модификации: стандартная и «молодежная», последняя носит приставку Custom. Кстати, у модели предыдущего поколения еще была кросс-версия Gear, однако у свежего кей-кара такой нет – по крайней мере, пока.

Сверху — предыдущие Suzuki Spacia и Spacia Custom, под ними — машины нового поколения

Suzuki Spacia сохранила «тележку» Heartect, но при этом в компании заявили об увеличенной жесткости кузова и улучшенной управляемости. Размеры тоже прежние, ведь они регламентированы сегментом кей-каров: длина – 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1785 мм, колесная база – 2460 мм.

Новая Suzuki Spacia
1 / 4
Новая Suzuki Spacia
2 / 4
Новая Suzuki Spacia Custom
3 / 4
Новая Suzuki Spacia Custom
4 / 4

Внешние изменения – это, скорее, эволюция дизайна предшественника. Особенности базовой Spacia – новые фары, крупная хромированная вставка на радиаторной решетке и более рельефные боковины. Ну и еще вертикальные задние фонари стали крупнее, плюс их перенесли ниже. Новая Suzuki Spacia Custom – это более агрессивные бамперы, оригинальная головная оптика, солидная решетка (хотя у предыдущего вэна она внушительнее) и «прозрачные» фонари.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В четырехместном салоне – иная передняя панель, а вместо круглого дефлектора с левой стороны от водителя установили вертикальный, причем он интегрирован в корпус с экраном мультимедийной системы (за тачскрин все так же придется доплачивать). Внутри по-прежнему есть множество крючков, подстаканников и отсеков для хранения.

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

Новая же фишка – многофункциональные задние сиденья с подвижной нижней частью. Ее можно использовать в качестве подставки для ног (предусмотрено несколько положений) или как фиксатор для поставленных на кресло предметов. Кроме того, у сидений появились подлокотники. Впрочем, начальным комплектациям Spacia положены обычные кресла.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Список оборудования микровэна еще пополнили цифровая приборка, обогрев руля, электрический стояночный тормоз с функцией Autohold и система удержания в полосе движения. В арсенале модели также значится адаптивный круиз-контроль.

Suzuki Spacia по-прежнему бывает только в виде «мягкого» гибрида. Новый кей-кар оснащается бензиновым 660-кубовым двигателем мощностью 49 л.с. (58 Нм) и электромоторчиком на 2,6 л.с. (40 Нм). А для Spacia Custom также предусмотрена 64-сильная турбоверсия (98 Нм), у которой электромотор выдает 3,1 л.с. и 50 Нм. Все исполнения комплектуются вариатором, привод – передний или полный. Между тем предыдущая стандартная Spacia была чуть мощнее (отдача ДВС – 52 л.с. и 60 Нм, электромотор был такой же, как у турбоверсии).

В Японии старт продаж вэна нового поколения намечен на 22 ноября, но цены уже объявлены. Suzuki Spacia стоит от 1 530 100 йен (около 937 000 рублей по текущему курсу), Spacia Custom обойдется минимум в 1 801 800 йен (1 103 000 рублей).

компактвэн Япония авторынок новинки Suzuki

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Не только ёмкость: как выбрать аккумулятор по его этикетке Приближается зима, а вместе с ней и вопрос: как выбрать аккумулятор? Да такой, чтобы и стартер крутил, как зверь, и не разряжался в мороз, и стоил недорого? Скажем сразу: такой идеальной акк... 313 3 2 08.11.2023
Статьи / Авто и технологии Чем подмазывать будем: новейшие тенденции на рынке моторных масел Выражение «не подмажешь – не поедешь» мы чаще всего используем в переносном смысле, намекая на коррумпированность иного чиновника. Но и прямой смысл в нем тоже есть: двигатели внутреннего сг... 2339 5 1 07.11.2023
Статьи / Интересно Нелюбимая: топ-5 самых недооценённых автоматических коробок передач Автомобильное сообщество любит стереотипы, это факт. В этом сообществе до сих пор помнят правило трёх «Ф» (не покупать «Форд, Фиат и фсё французское») и верят, что Тойоты не ломаются. И стои... 3793 21 4 04.11.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 25669 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 20967 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 19803 10 0 08.08.2023
Change privacy settings