Последний раз Токийский автосалон, проходящий в нечетные годы, состоялся в 2019-м, и сегодня это кажется уже прошлой жизнью. Тогда автошоу не слишком удивило, хотя на нем и были представлены некоторые будущие серийные модели вроде Nissan Ariya, Subaru Levorg или Toyota Mirai. В 2021 году выставку отменили из-за коронавируса, а теперь, в 2023, она воспринимается немного «из-за стекла», да и вообще, теперь это не Токийский автосалон, а Japan Mobility Show. Зато легендарных имен и многообещающих концептов на этом шоу куда больше! Давайте пройдемся по самым интересным экспонатам.

Nissan Hyper Force

Nissan привез на этот автосалон сплошь концепты, причем явно очень далекие от серийного воплощения. Но из всех ниссановских концептов самым прикладным, как ни странно, выглядит самый спортивный Hyper Force, в котором несложно угадать преемника купе GT-R. Пока он больше похож на прототип болида для гонки Pikes Peak, но серийные черты из него выхватить несложно.

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Правда, даже этот эффектный прототип не лишен изъянов. На виде сзади треугольные выштамповки по краям имеют легкий привкус Lexus LFA, а круглые фонари и профиль машины с крышей-козырьком кажутся немного вторичными на фоне актуального GT-R, которому уже больше пятнадцати лет.

Кстати, в Nissan пока не называют Hyper Force прямым наследником GT-R, хотя слова и не нужны: на носу концепта есть говорящий логотип. А еще один очевидный факт – это то, что новый GT-R наверняка будет электрическим. Укладывать большеобъемные моторы в экологические нормы становится практически невозможно, так что наддувный V6, видимо, скорой уйдет в прошлое.

Toyota Land Cruiser Se

Главная боль выставки в Токио поджидает посетителей на стенде Toyota. Японцы сделали первый решительный шаг в подготовке аудитории к глобальной смене ценностей: концепт Land Cruiser Se. У него нет ни V6, ни V8, но самое страшное – у него нет рамы. Да, это электрический автомобиль с несущим кузовом, и это идея, от которой владельцы «двухсоток» просыпаются в холодном поту по ночам. Конечно, японцы говорят, что Land Cruiser Se останется внедорожником и все такое. Но мы-то понимаем, что главным преимуществом новой машины будет разве что простор в салоне, который уже сейчас очевиден по настоящим электромобильным пропорциям с минимальными свесами и большой колесной базой, да улучшение асфальтовых повадок. Тот факт, что Land Cruiser будет разгоняться до сотни не за 7, а за 5 секунд, вряд ли кого-то всерьез обрадует. А про внешность и говорить не будем.

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Lexus LF-ZL и LF-ZC

От Lexus мы уже привыкли ожидать чего угодно, так что здесь два электрических концепта выглядят вполне уместно. Хотя внешностью они все равно способны удивить – особенно по причине того, что оба выполнены в нетипичном для марки кузове хэтчбек. Первый концепт – Lexus LF-ZC, и обещается, что он станет серийным уже в 2026 году. Интерьер, само собой, тоже полон футуризма, но по сегодняшним меркам штурвалом вместо руля и большим парящим экраном уже никого не удивить. В общем, поменять сиденья на настоящие – и можно выпускать в серию. Тем более что технических сенсаций не обещается: батарея в полу и полный привод – это «золотой стандарт», а рулевое управление по проводам мы уже видели.

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Второй концепт Lexus носит имя LF-ZL, и про него известно еще меньше. Главное, что о нем говорят японцы – это то, что он воплощает прообраз будущего флагманского электромобиля Lexus. Ему прочат новую операционную систему Arene OS с интеграцией в общественные инфраструктуры и сервисы, которая воплотит «новое электрическое будущее».

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Mitsubishi D:X Concept

Если Land Cruiser с несущим кузовом – это крушение устоев, то и Mitsubishi Delica, созданная по такому рецепту, тоже идея неоднозначная. С другой стороны, «крузаку» пока ничего не угрожает, а вот электрифицированная Delica с несущим кузовом – все же лучше, чем никакая. С этими мыслями и стоит оценивать Mitsubishi D:X Concept.

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Японцы не скрывают, что это взгляд на возможную Delica будущего, и сразу расставляютт приоритеты: в основе потенциальной машины будет лежать гибридная подзаряжаемая схема. В основе силовой структуры кузова – замкнутые квадратные элементы, объединенные в «тоннель». В салоне – всего 6 мест из-за отдельных кресел. Но акцент сделан на «прозрачном капоте» – проще говоря, огромном экране во всю ширину передней части салона, который отражает обстановку впереди и угол поворота колес. Но на практике интересно не это, а возможность реального воплощения концепта в серийную Delica – ведь платформа для постройки PHEV у Mitsubishi уже есть.

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Mazda Iconic SP

А вот Mazda, в отличие от Toyota, вдвойне порадовала консервативную аудиторию одним концептом под названием Iconic SP. Это компактное купе, которое явно претендует на звание наследника нынешней MX-5.

Но под капотом здесь – не привычная рядная «четверка», а роторно-поршневой двигатель, который сразу отсылает нас к другому культовому купе – RX-7. Причем ротор сразу двухсекционный, а значит, довольно мощный. Вот только служит он не для разгона машины до сотни за 5 секунд, а для зарядки батареи. Да, Iconic SP – это последовательный гибрид, где ДВС заряжает батарею, а электромотор (или электромоторы) мощностью 370 л.с. вращает колеса. Впрочем, на фоне многих гибридных схем эта – самая неплохая. А то, что она уже применяется на серийной Mazda MX-30, внушает надежду на то, что концепт может быть довольно близок к серийному воплощению.

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Honda Prelude

А вот на стенде Honda – настоящий праздник для ценителей старой школы: японцы возродили имя Prelude. И пусть за ним скрывается не самый экспрессивный по дизайну автомобиль – зато в нем наверняка будет двигатель внутреннего сгорания, а не только электромотор.

Концепт Prelude даже не имеет никаких «лишних» приставок в названии, что хорошо сочетается с тем, что он и внешне выглядит как готовый к производству автомобиль. Правда, несмотря на это, про него совсем ничего не рассказали, и даже интерьер (или его отсутствие) оказался скрыт за запертыми дверями и наглухо затонированными стеклами. Но по пропорциям и логике несложно предположить, что Prelude может стать ближайшим родственником хэтчбека Civic, у которого очень кстати есть прекрасная заряженная версия. И это нисколько не противоречит исходному концепту Prelude как быстрого, но доступного переднеприводного купе.

Subaru Sport Mobility

Было бы совсем невероятно, если бы концептуальное купе на стенде Subaru тоже оказалось предвестником возрождения какой-то модели – например, SVX. Но, к сожалению, эффектное внедорожное купе с необычными «отсеченными» колесными арками – это чистой воды концепт без перспектив серийного воплощения. Ну, по крайней мере, пока.

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Toyota EPU

Вы успели немного отдышаться после электрического Land Cruiser с несущим кузовом? Тогда вот вам еще один удар: концептуальный электрический пикап Toyota EPU.

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Да, мы все прекрасно понимаем, что штурвал в серийной версии уступит место обычному рулю. Но в остальном этот среднеразмерный пятиметровый пикап выглядит вполне готовым коммерческим продуктом. И очень не похоже, чтобы в его основе лежала рама, а сам он был готов к покорению бездорожья. Впрочем, концепт по превращению пикапа Hilux в электромобиль под названием Hilux Revo BEV мы уже видели в прошлом году, так что все самое трудное еще впереди.

Toyota FT-Se

Впрочем, не все премьеры Toyota на выставке в этом году были неоднозначными. Вот, например, концепт FT-Se, которое предвосхищает спорткупе от спортивного подразделения Gazoo Racing. Это должен быть GR Sport в своей квинтэссенции, и концептуальное купе весьма неплохо отражает этот прогноз.

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Правда, о технике пока известно только то, что она будет электрической. Что ж, зато здесь яркая внешность, отличные кресла Recaro в синем велюре и минималистичный салон.

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Nissan Hyper Concepts

Ну а в завершение взглянем на оставшиеся 4 концепта, которые привез Nissan на выставку в Токио. В их «концептуальности» сомневаться не приходится – достаточно взглянуть на минивэн Hyper Tourer, чтобы усомниться в том, что запрет выдвижных фар из-за их опасности для пешеходов был несправедливым.

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Nissan Hyper Urban – это видение будущих городских кроссоверов в электрическом воплощении. По сравнению с актуальным Nissan Ariya здесь заметно больше острых углов и граней. Впрочем, на них пока можно смотреть как на чистую игру дизайна.

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Еще один шоу-кроссовер – Hyper Adventure, который показывает идею электрического автомобиля для автотуризма и путешествий.

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Ну а четвертый концепт от Nissan – это Hyper Punk, который, по-видимому, являет собой новое прочтение самобытного Juke в электрическом будущем.