Внедорожник Oting Paladin на базе Nissan Terra дебютировал в России

Уже объявлены цены, но первые поставки ожидаются только в начале следующего года. На нашем рынке модель будет доступна с бензиновым турбомотором, задним или полным приводом.

Во вторник, 28 ноября, в Москве состоялась презентация, посвященная началу работы в РФ компании Sinomach Automobile. Подробный материал про планы и перспективы фирмы Kolesa.ru опубликует чуть позже, а в этой заметке вкратце расскажем про нового игрока российского рынка и более развернуто про его первую модель.

Итак, Sinomach Automobile – это «дочка» китайского концерна Sinomach, который занимается производством промышленного оборудования, а также импортирует в КНР автомобили ведущих мировых марок (к слову, концерн находится под контролем правительства КНР, он также входит в мировой рейтинг крупнейших предприятий Fortune 500). Россия же будет первым экспортным рынком для фирмы, причем у нас машины появятся под отдельным брендом Oting. Ну а первенцем новой марки станет рамный внедорожник Paladin, то есть переделанный Nissan Terra.

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Напомним, в Китае Паладин сегодня представлен не под японским брендом, а как модель Dongfeng, вездеходы производит локально Zhengzhou Nissan – совместное предприятие Ниссана и Дунфэна. Сообщается, что в РФ внедорожник можно будет приобрести только у дилеров Oting, также в российском подразделении Sinomach Automobile отметили, что у компании есть дистрибьюторское соглашение с СП Zhengzhou Nissan сроком на пять лет. Между тем ранее о планах привезти к нам Paladin заявила российская компания Моторинвест, дистрибьютор Dongfeng. Остаются ли эти планы в силе – пока неизвестно.



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По своим габаритам внедорожник Oting Paladin сопоставим с Mitsubishi Pajero Sport, предыдущим Toyota Land Cruiser Prado и Haval H9. Длина Паладина равна 4882 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1875 мм, колесная база – 2850 мм. Паспортный дорожный просвет – 215 мм. Для нас анонсирована только пятиместная версия, впрочем, в Поднебесной трехрядного варианта сегодня тоже нет.



Как и в Китае, в России вездеход будет доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0 от СП Shenyang Aerospace Mitsubishi, которая выдает 228 л.с. и 360 Нм, мотор сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом ZF. У нас Oting Paladin предложат в четырех комплектациях, базовая Делюкс имеет задний привод, остальные – Премиум, Интеллект и Престиж – полноприводные (part-time с жестким подключением передней оси), с блокировкой заднего дифференциала.



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В список оборудования самого дешевого варианта входят галогеновые фары, задний парктроник, пара подушек безопасности, обивка из «эко-кожи», мультимедиа-система с 10-дюймовым вертикальным тачскрином, беспроводная зарядка для смартфонов, камера заднего вида и круиз-контроль. Следующая версия – это светодиодная головная оптика, обивка из натуральной кожи и электрорегулировки водительского кресла. У богатых вариантов есть виртуальная приборка (7 дюймов), 12-дюймовый планшет мультимедиа, боковые подушки и шторки безопасности, коленная подушка безопасности водителя, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. Ну а топовый внедорожник вдобавок имеет комплекс электронных ассистентов.



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Предварительный диапазон цен Oting Paladin – от 3,8 млн до 4,5 млн рублей. Первые поставки ожидаются в середине января следующего года, сначала салоны нового бренда откроют в Москве и Санкт-Петербурге, затем дилеры появятся по всей стране. В 2024-м Sinomach Automobile планирует привезти еще две модели «на платформе Nissan». Кроме того, в будущем компания рассмотрит возможность организации локальной сборки.

