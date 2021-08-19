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  • Обновлённый рамный внедорожник Nissan Terra: главное отличие от X-Terra – под капотом

Обновлённый рамный внедорожник Nissan Terra: главное отличие от X-Terra – под капотом

19.08.2021 108 0 0

Дебютировал рестайлинговый вездеход, предназначенный для Юго-Восточной Азии. Модель преобразилась как снаружи, так и внутри. А вот технику менять не стали: SUV сохранил 190-сильный турбодизель.

 

В прошлом году Nissan представил на Ближнем Востоке рамный трехрядный внедорожник с возрожденным именем X-Terra (но раньше оно писалось слитно). В этом регионе модель позиционируется как совершенно новая, однако на самом деле это существенно модернизированный вездеход Terra. Напомним, SUV без «икса» в названии в строю с 2018-го, он создан на базе пикапа Navara актуальной генерации, его продают в Китае и странах Юго-Восточной Азии. И лишь сейчас азиатская версия пережила полноценный рестайлинг: первыми такой внедорожник получат жители Таиланда, как и прежде, им предложат машины локальной сборки.

Обновленный внедорожник Nissan Terra и дореформенная версия
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Обновленный внедорожник Nissan Terra и дореформенная версия
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В плане дизайна обновленная Terra почти целиком скопировала X-Terra, разве что тайскому варианту не достался дополнительный светоотражатель, расположенный по центру заднего бампера. Ну а от дореформенной модели такой внедорожник отличается сделанной в стиле старшего Patrol радиаторной решеткой, иными фарами и фонарями, бамперы тоже заменили, как и багажную дверь. К слову, фары теперь с отдельными светодиодными «кубиками» и обрамляющими их диодными же «галками» ходовых огней.

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В салоне – новые передняя панель, рулевое колесо и блок управления «климатом», в «приборке» появился 7-дюймовый дисплей. У базового рестайлингового внедорожника Nissan Terra мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, в остальных версиях – 9-дюймовый экран. Также для модели предусмотрены «умное» салонное зеркало (на него выводится изображение с камеры заднего вида), 11-дюймовый планшет для задних пассажиров (свисает с потолка; на Ближнем Востоке еще можно заказать отдельные дисплеи, которые крепятся к передним креслам), системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон, камеры кругового обзора, круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона.

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Длина рестайлингового тайского вездехода равна 4890 мм (на 5 мм больше, чем у дореформенного), тогда как у X-Terra этот показатель составляет 4900 мм. А дорожный просвет Терры – 225 мм (у прежнего SUV он такой же) против 243 мм у варианта для Ближнего Востока. Колесная база совпадает – 2850 мм.

Но главное отличие между Terra и X-Terra – под капотом. Так, на ближневосточном рынке внедорожник доступен только с бензиновым мотором – это «атмосферник» QR25 2.5 мощностью 165 л.с. (241 Нм). В Таиланде же модель сохранила дизель YS23DDTT 2.3 с двумя турбокомпрессорами, который выдает 190 л.с. и 450 Нм. И тайская Terra, и X-Terra укомплектованы безальтернативным семиступенчатым «автоматом». «Простые» версии – с задним приводом, топовые вездеходы имеют жестко подключаемый полный привод, блокировку заднего дифференциала и понижающую передачу, еще есть имитация блокировок. Отметим, в некоторых других странах Юго-Восточной Азии (например, на Филиппинах) модель предложена с турбодизелем YD25DDTi 2.5 (те же 190 л.с. и 450 Нм), вдобавок кое-где ей положена не только автоматическая коробка, но и шестиступенчатая «механика».

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В Таиланде уже принимают заявки на обновленный внедорожник. Базовая Terra стоит от 1 199 000 бат (около 2 672 000 рублей по актуальному курсу), за полноприводный топовый вариант просят минимум 1 499 000 бат (3 341 000 рублей).

Позже рестайлинговый рамный вездеход доберется и до остальных рынков Юго-Восточной Азии, в Китае модель тоже, вероятно, обновят. В России же Terra/X-Terra вряд ли появится. Зато к концу года к нам должны привезти сменивший поколение большой кроссовер Nissan Pathfinder.

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