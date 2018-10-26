Внезапно: на ещё не представленный в России электрокар Zotye уже есть спрос

Внезапно: на ещё не представленный в России электрокар Zotye уже есть спрос

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Если бы электромобиль Zotye E200 вышел на российский рынок сейчас, то его ценник был бы в пределах 1 400 000 рублей.

Китайский «зелёный» компакт Zotye в России сегодня не представлен, однако местное представительство марки было бы не против продавать E200 у нас. Об этом в интервью Kolesa.ru рассказал заместитель гендиректора «Зоти Мотор Рус» Александр Гнездюк. По его словам, спрос уже есть: топ-менеджер рассказал о звонках от потенциальных клиентов, которые интересуются этой моделью. Правда, в основном Zotye E200 интересен для каршеринговых компаний – один из звонивших захотел приобрести аж тысячу машин.

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На фото: Александр Гнездюк

Как отметил Александр Гнездюк, на его вопрос об инфраструктуре один из звонивших ответил, что «зарядки есть на паркингах торговых центров». Очевидно, речь идёт о крупных российских городах, в частности, о Москве, где услуги каршеринга весьма востребованы.

На белорусском заводе «Юнисон» сейчас уже собрана партия электромобилей, однако на них китайский разъём, а в салоне, как выразился Александр Гнездюк, «гигантский «айпэд» на китайском языке». Он отметил, что компания пока что не понимает, что делать с этими машинами – для российского рынка они в их нынешнем варианте не подходят. По-прежнему остаётся вопрос, как «Юнисон» будет проводить сертификацию.

На фото: Zotye E200

На фото: Zotye E200

Так что российское представительство готово забрать электрокары и продавать их у нас, как только они будут адаптированы под требования РФ. А пока этого не случилось, компания не может согласиться на предложение белорусского производителя по массовой сборке электромобилей Zotye.

По словам Александра Гнездюка, Zotye E200 будет самым дешёвым электромобилем в России. Цена электрокара не превысит 1 400 000 рублей, будет в пределах 20 000 долларов.

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Zotye E200 во многом похож на smart fortwo, однако он длиннее на 45 мм (2 735 мм), но при этом его колёсная база короче на 63 мм (1 810 мм). Синхронный электромотор вращает задние колёса: его максимальная мощность составляет 82 л.с., крутящий момент – 165 Нм. Электрокар способен разогнаться до 120 км/ч. Ёмкость литий-ионной батареи составляет 24,5 кВт*ч, запас хода на одной зарядке – 220 км.

В Китае спрос на «малыша» Zotye небольшой, но он есть: в прошлом году модель разошлась тиражом в 16 751 экземпляр, а за первые восемь месяцев 2018-го было продано 11 284 единицы. Для сравнения, объём продаж электрокара BAIC EC180 за прошлый год составил 78 079 единиц, за период с января по август текущего года – 43 434 машины.

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Теги: Авто и бизнес , Авторынок , В России , E200 , российский рынок , электрокары , электромобили , Zotye
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