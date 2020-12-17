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  • Водителей в РФ уже начали штрафовать за непристёгнутые ремни безопасности и телефоны в руках

Водителей в РФ уже начали штрафовать за непристёгнутые ремни безопасности и телефоны в руках

17.12.2020 159 0 0

У дорожных камер появился новый функционал: с начала работы системы нарушителям было выписано уже свыше двух тысяч постановлений.

 

Согласно сегодняшним нормам, водителей, которые во время управления ТС используют телефон (без hands free), наказывают штрафом в размере 1,5 тыс. рублей – этот пункт появился в КоАП РФ в 2013 году. Речь идёт о тех случаях, когда автомобилисты берут гаджет в руки, чтобы позвонить или написать сообщение. До недавнего времени нарушение выявлялось сотрудниками ГИБДД в ходе рейдов на дорогах, теперь же к делу подключили комплексы автоматической фиксации.

Пока что под обзор камер с новым функционалом попали водители российской столицы, а в регионах комплексы фиксации штрафуют за прежние нарушения ПДД. Напомним, с помощью нейросети в Москве ловят не только тех водителей, которые разговаривают по телефону за рулём (статья 12.36.1 КоАП РФ), но и тех, кто не пристёгивается ремнём безопасности (статья 12.6). Штраф за это нарушение составляет 1 тыс. рублей.

Как сообщает «Коммерсант», с начала текущего месяца водителям в столице было вынесено почти 2,5 тыс. постановлений (нарушителей «поймали» с помощью новой технологии). Из них больше сотни «писем счастья» пришлось на тех, кто разговаривает по телефону во время вождения, ещё примерно 2,3 тыс. направили тем, кто не был пристёгнут ремнём безопасности.

Эксперимент по выявлению тех, кто говорит по телефону за рулём, стартовал ещё в прошлом году, новый функционал получили комплексы «Стрелка-360». Напомним, первое тестовое постановление было вынесено 26 октября: «письмо счастья» предназначалось водителю служебного грузовика ЦОДД, который ехал по Третьему транспортному кольцу с непристегнутым ремнём безопасности.

В начале декабря восемь камер были переведены в так называемый «боевой режим»: то есть теперь они ловят нарушителей, которые получают вполне реальные штрафы в том числе за разговор по телефону во время езды и непристёгнутый ремень. Эти комплексы фиксации нарушений ПДД установлены на ТТК, Садовом кольце, Северо-Восточной хорде, проспекте Вернадского, Мичуринском проспекте и Звенигородском шоссе.

Отметим, решение о выписке постановления принимает не камера: данные, полученные с помощью прибора, сначала перепроверяет техник ЦОДД, а затем он отправляет материалы в подразделение ГИБДД, где сведения проходят ещё одну проверку. Только после этого формируются «письма счастья» и направляются автовладельцам. Штрафы, в случае «поимки» камерой такие же: 1 тыс. рублей за непристёгнутый ремень безопасности и 1,5 тыс. рублей – за разговор по телефону без использования hands free.

Впоследствии камеры с новым функционалом появятся и за пределами столицы РФ. Не исключено, что станет больше ошибочно выписанных постановлений. Так что как нельзя кстати придётся новый сервис, который позволяет оспорить некорректный штраф дистанционно – с помощью портала госуслуг. Правда, как выяснилось недавно, для того, чтобы отправить такую жалобу автовладельцам понадобится электронная подпись.

Россия авто и общество ГИБДД ПДД законы

 

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