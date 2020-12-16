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Дистанционное обжалование: оспаривание штрафов за нарушения ПДД уходит в интернет

16.12.2020 110 0 0

Тем автовладельцам, которые решат пожаловаться на некорректные штрафы с дорожных камер, понадобится электронная подпись.

 

В России на сегодняшний день по-прежнему актуальной остаётся такая проблема, как ошибочные штрафы за нарушения ПДД (их, как правило, выписывают по данным дорожных камер). Сейчас в стране есть система обжалования, однако она остаётся неудобной и затратной для автовладельцев, именно поэтому пользуются ей далеко не все. Сейчас не только автосообщество, но и власти признают, что схему оспаривания штрафов ГИБДД в РФ давно пора менять.

Через интернет пока что можно подать жалобу только на штрафы за парковку, вынесенные в Москве ГКУ АМПП или МАДИ. При этом результат по итогам рассмотрения спора всё равно пришлют по обычной почте. Если же водителю требуется опротестовать некорректное постановление ГИБДД, ему приходится либо ехать в подразделение, либо направлять соответствующее заявление по обычной почте.

Однако подобная практика в дальнейшем уйдёт в прошлое: норму о дистанционном обжаловании наказаний за нарушения ПДД внесли в проект обновлённой редакции КоАП (его разработкой занимается Минюст РФ). Как сообщает «Коммерсант», теперь Госдума одобрила соответствующие поправки. Правда, изначальный довольно простой механизм обжалования штрафов, представленный весной этого года, в итоге всё-таки усложнили.

Так, изначально предполагалось, что ошибочное постановление, выписанное с дорожной камеры, можно будет оспорить с помощью электронного обращения через портал госуслуг. Ответ на него в течение трёх дней должен был прийти в личный кабинет пользователя (на этом же портале).

Однако теперь норму переписали: согласно обновлённому документу, жалоба на штраф ГИБДД, подаваемая через госуслуги, должна быть также подписана усиленной квалифицированной или простой электронной подписью с ключом, полученным «в соответствии с правилами использования простой электронной подписи» (постановление правительства №33 2013 года). При этом для того, чтобы использовать простую электронную подпись, гражданам нужно подтвердить свою личность. По словам автора поправок, депутата Рафаеля Марданшина, это можно сделать либо в МФЦ, либо в онлайн-режиме через крупные банки.

Предполагается, что новая онлайн-услуга для водителей появится на портале госуслуг в начале сентября 2021 года (изначально предполагалось, что сервис заработает 1 августа 2019-го). Стоит отметить, что новая возможность только упрощает процедуру подачи автовладельцами жалоб, при этом в процесс, собственно, рассмотрения обращения разработчики вмешиваться не стали.

Кроме того, депутаты недавно одобрили ещё одну норму, которая прописана в проекте обновлённого КоАП – речь идёт о штрафах для «зайцев» на платных дорогах. Изначально предполагалось, что размер штрафа для «безбилетников» на таких трассах составит 2,5 тыс. рублей (речь идёт о водителях легковых автомобилей), однако планку, во всяком случае, по первому времени, решили снизить до 1,5 тыс. рублей.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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