Новые нормы для водителей: в КоАП появится электронное обжалование штрафов за нарушения ПДД

В документе так и появился пункт о том, что срок действия скидки на оплату взыскания должен начинаться не с даты вынесения постановления, а с того момента, когда автомобилист получит «письмо счастья».

В России сейчас процессуальные нормы, применяемые при рассмотрении административных дел, заложены в кодекс РФ об административных правонарушениях. Однако правительство РФ предложило выделить их в отдельный закон (по аналогии с действующим в стране Уголовно-процессуальным кодексом). Разработкой проекта процессуального КоАП занимается Минюст. Первая редакция этого документа (одновременно с обновлённой версией «обычного» кодекса) была представлена ещё в январе 2020-го, однако, к текстам было много нареканий как со стороны автомобильных сообществ и правозащитников, так и со стороны властей, так что их пришлось дорабатывать.



Ранее мы рассказывали о поправках в «обычном» кодексе, теперь же стали известны пункты будущего процессуального КоАП. Новая версия документа опубликована на сайте для размещения проектов нормативных актов regulation.gov.ru. Одним из самых важных нововведений для водителей станет возможность электронного обжалования штрафов за нарушения ПДД. Дело в том, что сейчас, чтобы оспорить незаконное постановление, автовладельцам нужно обращаться с соответствующим заявлением в подразделение ГИБДД, выписавшее штраф (либо посредством личного визита, либо с помощью письма, отправленного по обычной почте). Это особенно неудобно в случае, если нарушение было якобы зафиксировано в другом регионе.

В проекте процессуального КоАП предусмотрена возможность обжаловать штрафы за нарушения ПДД в онлайн-режиме. Такая услуга появится на сайте госуслуг (и в мобильном приложении). Как сообщает «Коммерсант», из личного кабинета можно будет направлять заявления, ходатайства, жалобы в суд, подразделения ГИБДД и т.д., то есть во все органы, которые задействованы в делопроизводстве. При этом все уведомления по делу (к примеру, о принятом решении) участники также смогут получать в электронном виде.



Скорее всего, онлайн-обжалование штрафов за нарушения ПДД будет пользоваться спросом: только в 2019 году в отношении автовладельцев с помощью дорожных камер было возбуждено 122 млн административных дел. При этом бывают случаи, когда у комплексов фиксации нарушений происходят сбои и они, к примеру, неправильно определяют скорость движения. Судя по всему, с помощью сайта госуслуг можно будет отправить делопроизводителям не только заявление, но и файлы, доказывающие невиновность автовладельца, допустим, запись с видеорегистратора, который сохраняет время, координаты и скорость ТС.

Разработчики считают, что необходим также механизм восстановление прав граждан, которые были незаконно привлечены к ответственности (или если к ним были применены меры обеспечения, например, был эвакуирован автомобиль). Эта норма позволит пострадавшим физлицам требовать компенсацию имущественного и морального вреда, а компаниям – требовать возмещения вреда деловой репутации.



Кроме того в процессуальный КоАП планируют ввести так называемый «институт состязательности»: речь идёт о том, что в суде при рассмотрении дела об административном правонарушении участвовать будут и должностные лица: по решению судьи, их могут обязать доказывать, что нарушение действительно было и автовладелец в нём виновен. В Минюсте считают, что введение этого принципа даст участникам процесса равные права. Также в документе прописано право на бесплатную помощь адвоката в тех случаях, когда гражданина могут арестовать.



По мнению эксперта по системам фиксации нарушений ПДД Григория Шухмана, в процессуальном КоАП нужно также закрепить пункт, согласно которому срок действия скидки на оплату штрафа за нарушение ПДД должен начинаться не с даты вынесения постановления, а с того момента, когда автомобилист получит «письмо счастья». Речь идёт о тех случаях, когда автовладельцы получают уведомления от ГИБДД по «обычной» почте.

В начале текущего месяца стало известно о том, какие изменения для водителей Минюст подготовил в рамках «обычного» КоАП. Так, в проекте появились штрафы в размере 1000 – 3000 рублей за брошенные вне специальных мест машины («автохлам»). Кроме того, на федеральном уровне хотят прописать взыскания (от 1500 до 4000 рублей) за парковку на газоне (если нарушителя поймала камера – 2000 рублей). Мойка автомобиля в неположенном месте обойдётся водителю в 1000 – 2000 рублей. Ещё одним новшеством может стать более суровое наказание для нетрезвых водителей и тех, кто отказался от медосвидетельствования – в случае, если в машине находится ребёнок в возрасте до 16 лет. Сейчас они платят по 30 000 рублей и лишаются прав на срок от 1,5 до 2 лет (в случае первого нарушения). Согласно новой редакции КоАП, их ждёт штраф в размере 50 000 рублей и лишение прав на срок от 2 до 3 лет.

