Очередные поправки: штраф за брошенные машины и парковку на газоне, а за превышение – прежние

О том, что нынешнюю редакцию КоАП ждут изменения, стало известно в начале текущего года. Подготовкой документа занимается Минюст: первый вариант обновления предполагал значительное повышение штрафов за нарушения ПДД, в том числе из-за этого его серьёзно раскритиковали, так что текст пришлось менять. Теперь готова новая версия, которую ведомство также решило отправить на общественное обсуждение. Ожидается, что правки в будущий КоАП РФ будут вносить примерно до августа 2020-го.



В новом документе у «водительской» главы сменился номер – теперь не 12-ая, а 21-ая. Как мы отмечали ранее, Минюст решил отказаться от повышения штрафов за превышение установленного на участке скоростного лимита. Раньше предлагалось, к примеру, увеличить размер взыскания за превышение на 20-40 км/ч сразу в 6 раз: с нынешних 500 рублей до 3 тыс. рублей. Штрафы за большие превышения тоже должны были вырасти. Но в новой редакции этих пунктов действительно нет.

При этом в документе остались пункты, которые сулят более суровое наказание для нетрезвых водителей и тех, кто отказался от медосвидетельствования – в случае, если в машине находился ребёнок в возрасте до 16 лет. Сейчас такие автомобилисты, как и остальные, кто попался на первом нарушении, платят по 30 тыс. рублей и лишаются прав на срок от 1,5 до 2 лет. Согласно новой редакции КоАП, их ждёт штраф в размере 50 тыс. рублей и лишение прав на срок от 2 до 3 лет.



При этом из нынешней версии документа исчезло предложение по увеличению размера взыскания для тех, кто отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения: в январском варианте Минюст выступал за увеличение штрафа для таких автомобилистов (в случае первого нарушения) с 30 тыс. до 40 тыс. рублей.



В новый КоАП решили включить отдельную статью (16.10 новой редакции КоАП), которая предусматривает наказание за различные нарушения правил благоустройства территории муниципальных образований. Как сообщает «Российская газета», с этим предложением выступили в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

В тексте указано, что мойка автомобиля в неположенном месте обойдётся автомобилисту в 1 тыс. – 2 тыс. рублей. Остановка (стоянка) на детских и спортивных площадках будет «стоить» автовладельцам 2 тыс. – 5 тыс. рублей. Если же виновника поймают камеры, то размер взыскания составит 2,5 тыс. рублей. Кроме того, также на федеральном уровне вводится и штраф за стоянку на газоне (то есть на территориях, занятых зелеными насаждениями): от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей, а если нарушителя снял комплекс фото- и видеофиксации – 2 тыс. рублей. А владельцев так называемых «разукомплектованных машин» (то есть автохлама), которые находятся вне специально отведенных мест, накажут штрафом в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.



В тексте отмечено, что разукомплектованная машина – это «транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренные конструкцией (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) или отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также сгоревшее транспортное средство». Что за «специально отведенные места» не совсем ясно, возможно, имеются в виду платные парковки.



Также в нынешнюю редакцию КоАП в некотором смысле вписали и мобильное приложение «Народный инспектор», которое несколько лет находилось в разработке. Согласно нынешнему варианту, с его помощью можно будет «ловить» нарушителей, которых впоследствии накажут с помощью «писем счастья», то есть в упрощённом порядке, как будто бы их поймали дорожные камеры. То есть приложением, работающим на платформе портала госуслуг, по сути смогут воспользоваться пешеходы со смартфонами в руках. А вот желающим пожаловаться на нарушителей водителям записи с видеорегистраторов придётся по старинке отправлять в подразделение ГИБДД.

Ранее мы сообщали о том, что в рабочей группе ОНФ «Защита прав автомобилистов» выступили за определение срока привлечения автомобилистов к ответственности за те нарушения ПДД, которые были выявлены с помощью камер. Инициаторы считают, что этот срок должен быть равен трём суткам с момента фиксации правонарушения. По их мнению, это позволит автовладельцам сохранить право на качественную защиту (она может понадобиться в случае, если штраф окажется ошибочным).

