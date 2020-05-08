Новые поправки защитят водителей от ошибочных штрафов за нарушения ПДД

Подготовкой проекта обновленного КоАП занимается Министерство юстиции, об этом мы сообщали ещё в конце января текущего года. Предполагалось, что документ будет готов к маю, так что об изменениях, которые коснутся автомобилистов, мы, вероятно, узнаем уже скоро. Это, однако, не мешает инициаторам «подкидывать» ведомству новые идеи, которые, касаются, в том числе, защиты прав водителей.



Со своим новым предложением по внесению поправок в КоАП РФ выступили в рабочей группе ОНФ «Защита прав автомобилистов». Известно, что соответствующее письмо уже направлено заместителю министра юстиции Денису Новаку.

Одним из основных изложенных в письме пунктов является определение срока привлечения автомобилистов к ответственности за те нарушения ПДД, которые были выявлены с помощью дорожных камер. Инициаторы считают, что этот срок должен быть равен трём суткам с момента фиксации правонарушения. По их мнению, это позволит автовладельцам сохранить право на качественную защиту (она может понадобиться в случае, если штраф окажется ошибочным).



Ещё одно новшество предусмотрено для случаев, когда собственник автомобиля не является виновным в «пойманном» камерой нарушении ПДД. В рабочей группе ОНФ предложили создать упрощённую процедуру освобождения автовладельца от наказания при подаче электронного уведомления от другого водителя (того, который находился за рулём в момент совершения правонарушения). Если же подобное происходит после того, как гражданин продал машину, то будет задействована другая упрощённая схема снятия ответственности с бывшего владельца (для этого предлагается использовать портал госуслуг).

Кроме того, в законопроект Минюста по обновлению КоАП могут включить классификацию нарушений ПДД по степени их опасности для общества. Так, инициаторы предлагают считать всё, за что предусмотрено наказание в виде штрафа, нарушениями низкой степени опасности; если штраф или лишение прав – средней степени; если же безальтернативное лишение прав, административный арест или исправительные работы – это нарушения высокой степени опасности.



Также рабочая группа ОНФ предлагает добавить в проект систему предупреждений для водителей, впервые попавшихся на нарушении ПДД, попадающем под категорию так называемой «низкой степени опасности». При этом, если автомобилист за год накопил менее пяти «несерьёзных» нарушений и у него нет «проступков» в других категориях, то по статьям, где есть выбор между денежным взысканием или лишением прав, они предлагают применять только штраф.

Ранее рабочая группа ОНФ уже обращалась к Минюсту с предложением включить в обновлённый КоАП новую систему оценки каждого нарушения ПДД по так называемой «рисковой модели» (учитывает 19 различных параметров). Инициаторы отмечали, что с её помощью можно проанализировать свыше 2 тыс. различных дорожных ситуаций. По итогам такого анализа, к примеру, более серьёзное наказание получит водитель со скромным опытом, который зимой в ночное время суток двигался на автомобиле каршеринга на скорости 100 км/ч по жилой территории, а не опытный автомобилист, разогнавшийся летом в дневное время до 152 км/ч по трассе, находясь за рулем собственной машины. Напомним, законодатели сочли эту систему интересной, но слишком сложной для применения.

