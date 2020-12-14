Власти смягчились: штрафы для «зайцев» на платных трассах окажутся ниже

Уже несколько лет законодатели в РФ пытаются ввести наказание для так называемых «безбилетников» на платных трассах. Ожидается, что уже скоро они достигнут своей цели: соответствующий проект поправок к КоАП был внесён на рассмотрение ещё в начале текущего года, позднее он был одобрен правительством, а в октябре депутаты одобрили его в первом чтении. Теперь же появились уточнённые размеры штрафов для «зайцев» на платных дорогах.



В изначальной редакции документа говорилось о том, что размер штрафа для «безбилетников» на платных дорогах составит 2,5 тыс. рублей (речь идёт о водителях легковых автомобилей). Предполагалось, что при такой сумме взыскания водителям будет выгоднее заплатить за проезд. Теперь же разработчики проекта поправок решили сделать наказание менее суровым: как сообщает «Коммерсант», штраф для владельцев «легковушек» составит всего 1,5 тыс. рублей. При этом для владельцев грузовых машин и автобусов размер взыскания будет равен 5 тыс. рублей (что на 500 рублей меньше, по сравнению с первой редакцией проекта).

По словам автора поправок, члена комитета Госдумы по госстроительству Зарифа Байгускарова, снизить размер нового штрафа решили из-за того, что «система пока экспериментальная», то есть водителям сначала нужно к ней привыкнуть. Вероятно, впоследствии наказание может стать более суровым.



Ожидается, что на этой неделе Госдума РФ может принять обновлённый документ во втором чтении. По-прежнему ожидается, что новый штраф будет выписывать Ространснадзор, для этого он будет использовать автоматические дорожные камеры фиксации нарушений ПДД.

Напомним, наказание для «зайцев» стало необходимым в связи с запуском в эксплуатацию платных дорог с системой free-flow. Здесь водителям не нужно останавливаться на ПВП для оплаты проезда, так как средства списываются автоматически с личного счёта автовладельца. На сегодняшний день эта система действует только на ЦКАД в Подмосковье: северо-восточный участок этой платной дороги открыли для движения в ноябре 2020-го.



Также в обновлённой редакции отмечено, что в сутки одному автомобилю может быть выписан только один штраф (иначе за одну поездку «зайцем» можно было бы накопить приличную сумму, ведь камер на платных дорогах немало). Отсчёт будет вестись с момента фиксации нарушения. Отметим, на оплату долга перед оператором водителям дадут 20 дней: если деньги за проезд поступят в течение этого времени, наказание будет автоматически отменено.

Новым размером штрафа для «зайцев» довольны не все: так, в СЗКК (Северо-Западной концессионная компания, оператор участка трассы М-11) отметили, что штраф слишком маленький по сравнению с тарифом проезда по всей трассе: в среднем владельцы «легковушек» тратят примерно 2 тыс. рублей. Сейчас бывают случаи, когда водители на трассе «Нева» проезжают без оплаты – они либо ломают шлагбаумы, либо проезжают, вплотную «примыкая» к впереди идущему транспорту.

