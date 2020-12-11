«Кольцо» вокруг столицы растёт: очередной участок ЦКАД откроют до конца года

Возведение «кольца», которое появится вокруг столицы – ЦКАД или трасса A-113 – стартовало ещё в 2014 году. Планируемая дата окончания работ с тех пор откладывалась несколько раз. Сейчас этапы строительства идут без задержек, а значит, велика вероятность, что новую платную трассу в полном объёме сдадут в последний обозначенный срок: ожидается, что Центральную кольцевую автодорогу откроют для движения к концу 2021 года.



Сейчас продолжаются строительные работы на четвёртом пусковом комплексе ЦКАД. Как отметили в госкомпании «Автодор» (под её доверительным управлением находятся платные трассы в РФ), работы на указанном участке идут круглосуточно. На сегодняшний день готовность основного хода здесь равна 95%. Это означает, что совсем скоро по нему пустят движение: предположительно, первые машины проедут по новой дороге до конца текущего года.

Протяжённость четвёртого пускового комплекса ЦКАД составляет около 97 км. Этот участок в том числе соединяет между собой бесплатную федеральную дорогу М-7 «Волга» и платную трассу М-4 «Дон». Маршрут пролегает по юго-востоку Подмосковья: по городским округам Электросталь, Домодедово, а также по Богородскому, Павлово-Посадскому, Воскресенскому и Раменскому г.о.



На данном этапе к завершению близятся работы по созданию самой крупной транспортной развязки ЦКАД: она располагается на стыке двух пусковых комплексов – четвёртого и первого (напомним, первый проходит по территории Подольска, Домодедово и Новой Москвы). Кроме того, этот узел связывает оба названных участка с М-4 «Дон».

Новая транспортная развязка – четырёхуровневая, общая длина её сооружений составляет 2,5 километра. Как пояснили в «Автодоре», это треть от совокупной длины всех мостов, путепроводов и эстакад, приходящихся на четвёртый пусковой комплекс ЦКАД. При этом вес металлоконструкций транспортного узла достигает 12,5 тыс. тонн.



По окончанию всех работ ЦКАД-4 присвоят высшую техническую категорию: на участке будет четыре полосы (по две в каждом направлении), при этом встречные потоки разделят. На протяжении всего отрезка платной трассы водители не встретят светофоров, перекрёстков и наземных пешеходных переходов. В общей сложности на ЦКАД-4 будет шесть транспортных развязок, более 70 путепроводов, эстакад и мостов.



В госкомпании отметили, что движение по новому участку будет открыто до конца года, а в 2021-ом планируется завершить установку шумозащитных конструкций, часть работ по съездам с развязок, благоустроить придорожную полосу и т.д.

Отметим, в ноябре текущего года был открыт третий пусковой комплекс ЦКАД – он соединяет трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга». Теперь, с запуском основного хода по четвёртому пусковому комплексу «Кольца» в конце года у водителей появится возможность покрывать расстояние между двумя платными трассами – М-11 и М-4 – менее чем за два часа.

