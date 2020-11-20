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  • Строительство платных дорог продолжается: ЦКАД и М-4 «Дон» соединит новая развязка

Строительство платных дорог продолжается: ЦКАД и М-4 «Дон» соединит новая развязка

20.11.2020 136 0 0

«Автодор» продолжает вести работы над одним из своих приоритетных проектов – Центральной кольцевой автодорогой. Полностью этот объект сдадут в эксплуатацию в конце 2021 года.

 

Строительство очередной платной дороги, так называемого «кольца» вокруг столицы, началось ещё в 2014 году. Несмотря на то, что сроки открытия трассы в полном объёме переносились несколько раз, сейчас дорожники твёрдо намерены уложиться в последний установленный срок (конец следующего года): из-за этого на некоторых участках работы ведутся круглосуточно.

ЦКАД соединяется с несколькими другими платными и бесплатными трассами. В числе первых, в частности, М-11 «Нева» и М-4 «Дон». В госкомпании «Автодор» рассказали о том, что сейчас на участке примыкания ЦКАД и М-4 проводятся работы: здесь строят четырёхуровневую развязку.

Новый транспортный узел впоследствии свяжет сразу два пусковых комплекса ЦКАД с трассой «Дон». После того как по новому объекту запустят движение, автомобилисты, следующие по ЦКАД от М-11 до М-4, смогут преодолевать это расстояние меньше, чем за два часа (при условии движения с максимальной допустимой скоростью – 110 км/ч).

Однако из-за работ на участке, где идёт строительство развязки, пока что временно приостановлено движение по съезду с дороги А-107 «Московское малое кольцо» на трассу М-4 (в сторону российской столицы). Ограничение начинает действовать сегодня, 20 ноября. По плану, съезд снова откроют для водителей 10 декабря этого года. Чтобы попасть на трассу «Дон» в направлении Москвы, автомобилистам пока придётся разворачиваться через другие съезды.

Напомним, в текущем месяце «Автодор» открыл для движения третий пусковой комплекс ЦКАД. Его протяжённость составляет 105 км, легковым автомобилям по нему разрешено двигаться со скоростью до 110 км/ч. Этот отрезок «кольца» связывает между собой бесплатную автодорогу М-7 «Волга» (проходит от столицы до Уфы) и платную магистраль М-11 «Нева» (пролегает от Москвы до Санкт-Петербурга).

Ранее стало известно о стоимости проезда по ЦКАД-3. Так, владельцам легковых машин, у которых нет бесконтактных транспондеров, придётся заплатить за проезд по этому участку 510 рублей, это значит, что каждый километр пути обойдётся водителям в 4,8 рубля. Тем, у кого имеется транспондер «Автодора», положена скидка в размере от 15 до 50% (чем дальше едет пользователь, тем больше у него скидка). Устройства от других компаний дадут водителям лишь минимальную 15-процентную скидку независимо от протяжённости поездки.

Напомним, именно на ЦКАД впервые в РФ появится система взимания платы free-flow (в переводе «свободный поток»). Она предполагает отсутствие шлагбаумов: стандартные пункты взимания платы заменены на специальные рамки, которые списывают деньги с транспондера/счёта автовладельца (их можно проезжать без остановки , что повышает проходимость платной трассы). Также на трассе установлены камеры: с их помощью владельцы дорог ищут «зайцев».

Россия авто и общество дороги

 

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